Perez is ‘flabbergasted’ door ontwikkeling bij Ajax: ‘Bizar goed geworden!’

Zondag, 7 augustus 2022 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:10

Kenneth Perez is ongelooflijk onder de indruk van de ontwikkeling van Brian Brobbey. De analist van ESPN voorspelt dat de opkomst van de twintigjarige spits bij Ajax, die zeer sterk inviel tegen Fortuna Sittard (2-3 winst), voor een ongekend luxeprobleem gaat zorgen bij Ajax. "Ajax speelde in de tweede helft zoveel beter dan in de eerste, ook omdat Brobbey als aanspeelpunt beter was dan Dusan Tadic", aldus Perez.

Brobbey kwam in de rust bij een 0-1 achterstand in het veld en hielp zijn ploeg die tussenstand binnen een ruim kwartier om te buigen in een ruime voorsprong. De spits was als aangever betrokken bij het doelpunt van Devyne Rensch en tekende zelf voor de 1-3. Ook Arnold Bruggink is inmiddels overtuigd van Brobbey. "Ik houd er wel gewoon van om met een echte spits te gaan spelen, maakt dan niet uit tegen wie. Je hebt gewoon iemand nodig in het zestienmetergebied om het af te maken", aldus Bruggink.

Perez is als gezegd zwaar geïmponeerd. "Brobbey is echt bizar goed geworden. Ik ben flabbergasted door zijn ontwikkeling. Ik vond hem heel druistig toen hij begon, maar ik vind hem inmiddels zó rustig, zó bedacht wat hij wil gaan doen. Zijn lichaam is ongeëvenaard. Dimitrios Siovas van Fortuna had in de eerste helft helemaal geen problemen met Tadic, maar met deze jongen..."

Bruggink weet dat Alfred Schreuder daardoor de komende periode flink wat knopen krijgt om door te hakken. "Je hebt een aankoop van 31,25 miljoen euro, Steven Bergwijn, en je hebt ook nog Tadic, die allebei het best aan de linkerkant tot hun recht komen. En Tadic is de afgelopen jaren gewoon de belangrijkste speler van Ajax geweest. Bovendien: je gaat je beste speler toch niet weghalen van zijn beste positie?"

Perez beschouwt de positie van Bergwijn op links onaantastbaar. "En we zijn het er toch over eens dat Tadic ooit in de spits kon, zoals in 'het Champions League-seizoen' (2018/19, red.), waar hij wel vrij goed was? Ik zeg niet dat ik Tadic verkies boven Brobbey, maar als je niet om Tadic heen wil, dan is de spitspositie de makkelijkste optie."

Een keuze maken tussen Brobbey en Tadic doet Perez niet, maar hij geeft wel een flinke waarschuwing af aan Schreuder. "Als je begint te tornen aan Tadic, moet je echt wel weten wat je aan het doen bent als trainer. Dan heb je een langetermijnplan nodig', benadrukte Perez. 'Dat gaat geheid problemen opleveren. Als je het doet, moet je het voor een langere periode doen. Dan moet je beslissen dat je min of meer richting het einde toe gaat met Tadic. Dit is maar één wedstrijd. Ik vind Tadic een zeer bepalende en zeer goede speler voor Ajax.'