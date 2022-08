Fredrik Midtsjö speelt cruciale rol bij winnende goal Galatasaray in minuut 90

Zondag, 7 augustus 2022 om 23:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:24

Galatasaray heeft zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Süper Lig-seizoen in winst kunnen omzetten. Op bezoek bij Antalyaspor duurde het lang voordat het team van trainer Okan Buruk de doorbraak vond, maar uiteindelijk brak Bafetimbi Gomis in de negentigste speelminuut de ban: 0-1. Fredrik Midtsjö begon op de bank, maar viel in en gaf de assist bij het winnende doelpunt.

Emre Akbaba creërde namens Galatasaray de eerste kans van de wedstrijd, maar de poging van de aanvallende middenvelder ging over het vijandige doel. Even later had Patrick van Aanholt, die in de basis begon, een verwoestend schot in huis; de linksachter stuitte echter op Antalyaspor-doelman Ruud Boffin. Even later was Kerem Aktürkoglu onfortuinlijk in de afronding, want hij raakte de paal. De grootste kans van de eerste helft was overigens voor de thuisploeg. Hagi Wright werd neergehaald door Galatasaray-doelman Fernando Muslera, waarna arbiter Atilla Karaoglan naar de stip wees. De Uruguayaanse doelman maakte zijn fout vervolgens goed door de zwak genomen strafschop van Luiz Adriano te pareren.

Na ruim een uur spelen was Akbaba dicht bij de openingstreffer. Na slordig uitverdedigen van Antalyaspor kwam de bal voor de voeten van de aanvallende middenvelder, maar Boffin had een puike redding in huis op de inzet de volgde. De van AZ overgekomen Midtsjö maakte na ruim een uur spelen zijn debuut door het veld te betreden voor Berkan Kutlu. Galatasaray bleef dreigend, al loerde Antalyaspor op de counter. Een minuut voor tijd brak Galatasaray nog een keer uit en ditmaal leverde de uitval succes op. Midtsjö legde af op invaller Gomis, die koelbloedig in de rechterhoek afwerkte: 0-1. Galatasaray neemt het volgende week zaterdag in eigen huis op tegen Giresunspor. Antalyaspor gaat een dag later op bezoek bij Umraniyespor.