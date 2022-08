Ajax-aanwinst Sánchez spreekt torenhoge ambities uit tegenover ESPN

Maandag, 8 augustus 2022 om 07:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 07:17

Jorge Sánchez heeft voet gezet op Nederlandse bodem. De nieuwe rechtsback van Ajax liet op luchthaven Schiphol aan ESPN weten grote ambities te willen verwezenlijken. De Mexicaan zegt ervan te dromen om prijzen te winnen met Ajax en wil daarnaast de Champions League-finale bereiken met zijn nieuwe club.

"We willen kampioen blijven worden", begint Sánchez. "Ajax is een club die heel vaak kampioen is geworden en altijd meedoet om de prijzen. De laatste jaren hebben ze het heel goed gedaan in de Champions League. Ze hebben de finale een paar jaar geleden net niet gehaald, maar ik ga er alles aan doen om de Champions League-finale te halen. Daarnaast wil ik kampioenschappen blijven winnen en geschiedenis schrijven, zoals Ajax dat als grote club al vaker heeft gedaan."

Sánchez is in Nederland om zijn transfer naar Ajax af te ronden. Eerder deze week bereikte Ajax al een akkoord met Club América voor de Mexicaan, die eerder al akkoord was met de Amsterdammers over de persoonlijke voorwaarden. Maandag zal Sánchez medisch worden gekeurd, waarna hij een vijfjarige verbintenis zal tekenen in Amsterdam. De Telegraaf deed eerder al melding van een transfersom dat kan oplopen tot maximaal vijfenhalf miljoen euro.

Bij Ajax zal Sánchez de concurrentiestrijd aangaan met Devyne Rensch. Het jeugdproduct van de Amsterdammers scoorde zondag nog tegen Fortuna Sittard, maar lijkt te moeten vrezen voor zijn plek in het basiselftal. Ook omdat Sean Klaiber mag vertrekken, zocht Ajax al langere tijd naar een rechtsback. Met de aanstaande medische keuring van Sánchez lijkt de regerend landskampioen dat hoofdpijndossier af te kunnen sluiten. Sánchez wordt de zevende nieuweling in de selectie van Ajax. Eerder werden Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey, Francisco Conceição, Brian Brobbey en Lorenzo Lucca al aangetrokken.