Slot schiet in lach bij gedachte aan Berghuis: ‘Of je daarop zit te wachten...'

Zondag, 7 augustus 2022 om 21:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:44

Arne Slot vindt dat er niet te veel waarde gehecht moet worden aan het label van aanvoerder. Volgens de hoofdtrainer van Feyenoord is er een wezenlijk verschil met het fenomeen leiderschap - iets wat meerdere mensen binnen een team kunnen vertonen. Op de persconferentie na afloop van de gewonnen seizoensouverture tegen Vitesse (2-5), waar namens Voetbalzone verslaggever Kalum van Oudheusden aanwezig was, vertelt Slot op welk criterium hij zijn aanvoerder vooral verkiest. De 43-jarige keuzeheer schiet daarbij in de lach en noemt de naam van Steven Berghuis.

Voorafgaand aan het duel met Vitesse vertelde Slot tegenover ESPN dat Justin Bijlow geen reserve-aanvoerder meer wilde zijn achter Jens Toornstra omdat hij zich daar onprettig bij voelde. Omdat Toornstra op de bank startte en het andere alternatief Marcos Senesi onderweg is naar Bournemouth, droeg Gernot Trauner zondag de band. In het licht van die situatie kwam er na afloop de vraag 'of Slot het label aanvoerder overschat vindt'. "Ja, dat vind ik, ja", bevestigde de Bergentheimer.

"De aanvoerder is niet altijd de leider, je hebt meerdere jongens die invloed hebben in een team. Voor mij is het met name hoe je je presenteert na wedstrijden", lichtte Slot toe, voordat hij plots in de lach schoot. "Ja, ik begin even te lachen", zei hij, "omdat ik niet zo heel lang geleden altijd uitkeek naar het interview bij Feyenoord. Dat was in de tijd dat Steven (Berghuis, toenmalig aanvoerder, red.) voor de camera ging staan. Dat is wel een belangrijk onderdeel geworden van 'kan je je emotie na de wedstrijd de baas zijn en kan je een goede analyse geven van wat er gebeurd is'. Niet dat ik vond dat Steven dat niet kon", wilde Slot nog wel toevoegen.

De oefenmeester vond namelijk wel degelijk dat Berghuis goede wedstrijdanalyses neerlegde op camera. Het ging Slot vooral om het emotionele deel. "Of je als trainer daar nou op zit te wachten..." Slot maakte Berghuis nooit zelf bij Feyenoord mee, daar de aanvaller annex aanvallende middenvelder vorige zomer direct na zijn vakantie overstapte naar Ajax. Slot stond toen net aan het roer in Rotterdam.