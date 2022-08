Verslaggever Sky Sports is niet blij met taalgebruik van Haaland: ‘Oh, sorry!’

Zondag, 7 augustus 2022 om 21:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:46

Erling Braut Haaland en de Engelse televisie moeten nog even aan elkaar wennen. Terwijl de spits van Manchester City het Britse voetbalpubliek tegen West Ham United (0-2 winst) kennis liet maken met zijn scoringsdrift, kregen de kijkers van Sky Sports ook een vleugje mee van zijn rijke vocabulaire. De Noor gebruikt tot tweemaal toe het woord 'shit' en krijgt meteen te horen dat dit soort taalgebruik niet wenselijk is op de Engelse tv.

De goalgetter was zondagmiddag in zijn eentje verantwoordelijk voor de totale productie van zijn club Manchester City. Ondanks de 0-2 zege blijkt Haaland niet tevreden. Op de vraag of hij een hattrick had moeten maken stemt hij in: "Op de inzet van Gundo (Ilkay Gündogan, red.) had ik op de juiste plek moeten staan, maar ja. A bit shit, maar het is wat het is." Als de verslaggever hem wijst op het 's-woord', herhaalt Haaland het nogmaals tot hilariteit van hemzelf: "Oh, sorry! Dat kan ik niet zeggen, shit", lacht hij.

2 goals ? Man of the Match ?? A great Premier League debut for Erling Haaland ?? pic.twitter.com/9hoRNGoAvv — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 7, 2022

Dat Haaland een goede klik heeft met zijn teamgenoten was duidelijk zichtbaar in het veld, zo vindt de spits zelf ook. "Zoals ik al wel verwachtte eigenlijk. We zagen onze potentie al in voorbereiding, maar het wordt per wedstrijd beter." Aan wennen aan zijn teamgenoten, en zij zodoende aan hem, werkt Haaland hard op de training. Maar hij ziet voldoende progressie: "Het gaat om de connectie die je met elkaar hebt en wij trainen daar elke dag hard op."

Op de vraag of hij de penalty moest nemen die Manchester City toegewezen kreeg heerst geen twijfel bij de spits, en ook op de vraag of hij blij was met het vieren van zijn treffers bleef Haaland zijn stoïcijnse zelf: "Those were some good celebrations", aldus de Noor, die zijn debuut in de Engelse competitie goed vond maar nog lang niet tevreden is. Zijn twee treffers gaven hem zeker een boost. "Maar het is nu alweer dertig minuten geleden dat ik scoorde, dus ik moet door", zo sluit hij droog af.