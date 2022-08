Jasper Cillessen sluit ‘compromis’ met Valencia en kan nu echt naar NEC

Zondag, 7 augustus 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Jasper Cillessen heeft een akkoord bereikt met Valencia over de afwikkeling van het financiële conflict waarin beide partijen waren beland, zo weet De Gelderlander. De 33-jarige doelman neemt daardoor definitief afscheid uit de sinaasappelstad en tekent spoedig voor drie jaar bij NEC. De Nijmegenaren betalen ongeveer één miljoen euro voor de 63-voudig Oranje-international.

De transfer van Cillessen naar zijn jeugdliefde werd in gevaar gebracht door Valencia, dat weigerde om een bedrag over te maken waar de goalie nog recht op had. Na enkele dagen van onderhandelen is er een 'compromis' gesloten, zo meldt het genoemde regionale dagblad. Valencia creëert met het vertrek van grootverdiener Cillessen ruimte in zijn salarishuis en beschouwde de voormalig Ajacied toch al niet meer als eerste doelman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ted van Leeuwen, technisch directeur van NEC, vreesde zondagmiddag nog dat de verrassende transfer van Cillessen zou afketsen. "Ik heb niet het gevoel dat speler en zaakwaarnemer recht wordt aangedaan", aldus Van Leeuwen eerder tegenover ESPN. "Het komt op geld aan en als je van tevoren dingen afspreekt en die afspraken worden later weer veranderd, dan kan ik me voorstellen dat een partij daar slechte gevoelens bij heeft. Zeker gisteren was het ook kantje boord. Jasper was zo kwaad dat hij bijna weer in het vliegtuig terug was gestapt om zijn tijd daar dan maar uit te zitten."

Dat de 33-jarige goalie ervoor kiest om naar NEC te gaan, mag een verrassing heten. Cillessen was een paar weken geleden nog in beeld om eerste keeper bij PSV te worden, maar de Eindhovenaren kozen uiteindelijk voor Walter Benítez. Ook werd de Oranje-international nog gelinkt aan Ajax en AZ. Het zou echter aan Marcel Boekhoorn, de investeerder van NEC, te danken zijn dat Cillessen dit seizoen in het Goffertstadion te bewonderen is. Hij zou persoonlijk naar Valencia zijn gereisd om de doelman over te halen, meldde Voetbal International.

Bij NEC lijkt Cillessen te kunnen rekenen op speeltijd (met het oog op het WK in Qatar), ondanks de aanwezigheid van keepers als Robin Roefs, Danny Vukovic en Mattijs Branderhorst. Laatstgenoemde was vorig seizoen de eerste man onder de lat in Nijmegen en speelde zondag ook in de openingswedstrijd van het seizoen tegen FC Twente (0-1 verlies). "Natuurlijk is het balen", gaf Branderhorst na afloop toe over de komst van Cillessen. "Ik heb een dagje nodig gehad om het naast me neer te leggen, maar daarna is het ook gewoon weer doorgaan."