Marc Overmars trekt aan het langste eind en presenteert Jurgen Ekkelenkamp

Zondag, 7 augustus 2022 om 20:02 • Mart van Mourik

Jurgen Ekkelenkamp vervolgt zijn carrière bij Royal Antwerp, zo maakt de club zondagavond bekend via de officiële kanalen. Afgelopen week bereikte de 22-jarige middenvelder een mondeling akkoord met Club Brugge over een transfer, maar hij bedacht zich en koos uiteindelijk toch voor Antwerp. Naar verluidt maakt de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars een bedrag van circa 4,5 miljoen euro over naar Hertha BSC.

Ekkelenkamp zet in Antwerpen zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2026 aan de club verbindt. Daarmee heeft Antwerp de strijd definitief gewonnen van het eveneens geïnteresseerde Club Brugge. Blauw-Zwart bereikte met Hertha een principeakkoord over een transfersom van 4,5 miljoen euro, maar uiteindelijk besloot Ekkelenkamp om eigenhandig de stekker uit de transfer te trekken. Volgens diverse Belgische media werd de middenvelder overtuigd in de gesprekken met Overmars, die Ekkelenkamp nog kent uit de gezamenlijke periode bij Ajax.

Ekkelenkamp had in Berlijn nog een contract tot medio 2025, maar hij was niet verzekerd van zijn plek. Het debuutseizoen in de Bundesliga werd geen doorslaand succes voor de voormalig Ajacied. De middenvelder kwam tot 22 officiële wedstrijden. Vijftien keer werd hij als invaller binnen de lijnen gebracht en in totaal was hij goed voor drie doelpunten.

Ajax hield vorig jaar zomer drie miljoen euro over aan de verkoop van Ekkelenkamp. De voormalig jeugdinternational van Oranje komt uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waar hij te boek stond als groot talent. In het eerste elftal kwam hij echter nooit tot wasdom.