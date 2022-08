Perez: ‘Zeventien miljoen? Is dat bevestigd? Dat kan toch niet waar zijn!?’

Zondag, 7 augustus 2022 om 19:50 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez kan niet geloven dat Benfica liefst zeventien miljoen euro gaat neertellen voor Fredrik Aursnes, zoals Arnold Bruggink de analist in de studio van ESPN voorspiegelt. Perez ziet de Noorse middenvelder weliswaar als 'het cement' bij Feyenoord, maar vindt de genoemde bedragen aan de zeer hoge kant.

Volgens De Telegraaf heeft Benfica een eerste bod van tien miljoen euro uitgebracht op Aursnes, terwijl Feyenoord vijftien miljoen euro exclusief bonussen verlangt. Bruggink loopt alvast op de zaken vooruit. "Dat is toch ook bizar, dat daar gewoon zeventien miljoen euro voor wordt betaald...", aldus de oud-aanvaller. Perez kan dat niet geloven. "Zeventien miljoen? Is dat bevestigd? Dat kan toch niet waar zijn?" Bruggink zegt daarop: "Dat gaat wel gebeuren, ja."

Toch denkt Perez dat Feyenoord Aursnes zal gaan missen. De middenvelder speelde zondag de gehele wedstrijd mee tegen Vitesse (2-5 winst). "Hij is wel een beetje het cement", aldus Perez. "Zeker nu er meer 'frivoliteit' is gekomen bij Feyenoord zou hij wel een speler kunnen zijn in de balans, dat hij ervoor zorgt dat het goed staat. Ik denk dat hij tactisch ook slimmer is dan de meesten. Orkun Kökçü kan daar wel spelen, maar dat is niet iemand die het tactisch neerzet."

Perez is in het algemeen zeer enthousiast na de eerste wedstrijd van Feyenoord. "Wat ze hebben gehaald zag er op voorhand al goed uit, en in de praktijk bleek dat ook. Ik vond dat ze zeer creatief waren. Sebastian Szymanski is een heerlijke linkspoot, en ik moet zeggen: ik ben ook wel sneller verliefd op een linkspoot, ondanks dat ik zelf rechts was. Rafael van der Vaart houdt trouwens alleen maar van linkspoten, volgens mij. Maar iemand die zulke diepteballen als Szymanski kan geven, dat geeft je echt opties. Over traptechniek gesproken: een heerlijke vrije trap", zo omschrijft Perez de bal waaruit Danilo de 1-2 kon binnenkoppen.

Er is nog wel wat werk aan de winkel voor Feyenoord, ziet Perez. "De linksbackpositie werd vandaag ingevuld door rechtspoot Marcus Pedersen, dat is niet wat je wil. Het gaat nog tot 31 augustus door (de transferperiode, red.), dus er moet nog van alles gebeuren. Alleen wat ze nu hebben staan, dat vond ik héél goed om te zien. Echt heel goed. Vooral voorin, want de meeste ploegen kopen toch eerst voorin, en dan beginnen ze aan de achterhoede", lacht hij.