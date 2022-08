Harry Maguire is niet tevreden over de samenwerking met Lisandro Martínez

Zondag, 7 augustus 2022 om 21:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:26

Harry Maguire is nog niet tevreden over zijn samenwerking met Lisandro Martínez. Het nieuwe centrale duo van Manchester United incasseerde zondag twee doelpunten in het pijnlijk verlopen duel met Brighton & Hove Albion (1-2 nederlaag). "We zitten duidelijk nog niet op dezelfde golflengte", concludeerde Maguire na afloop.

In gesprek met Sky Sports blikte de aanvoerder terug op zijn eerste Premier League-wedstrijd naast de Argentijn. "Het is geweldig om Lisandro bij deze club te hebben. We hebben nog niet veel samengespeeld. In de openingsfase zaten we duidelijk nog niet op dezelfde golflengte. Samenwerkingen tussen verdedigers moeten opgebouwd worden en het zal straks veel beter gaan." Zowel Maguire als de van Ajax overgekomen Martínez pakte overigens een gele kaart.

Dat de organisatie centraal achterin te wensen overliet, bleek wel bij de openingstreffer. Pascal Groß werd bij de tweede paal volledig over het hoofd gezien door de defensie van United, waardoor hij eenvoudigerwijs kon afronden. Bij de 0-2 tikte David De Gea een droge knal met links van Solly March voor de voeten van Groß, die vervolgens zijn tweede van de middag aantekende. Door een eigen doelpunt van Alexis Mac Allister vond het team van manager Erik ten Hag nog wel de aansluitingstreffer, maar een punt zat niet meer in het vat voor de thuisploeg.

Maguire baalt als een stekker van de slechte start. "We hebben een goede voorbereiding gehad, maar een 0-2 achterstand bij rust was het slechtst denkbare scenario. Het was niet goed genoeg. We kwamen nog wel terug, maar daarna deden we niet meer dan wat huffen en puffen. Dit is een slechte start voor ons." Komende zaterdag staat de volgende test voor Ten Hag en zijn mannen op het programma. The Red Devils gaan dan op bezoek bij Brentford, dat zondag na een 2-0 achterstand op knappe wijze gelijk wist te spelen bij Leicester City (2-2).