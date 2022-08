Algemeen Dagblad: Paixão mag zich komende week al Feyenoorder noemen

Zondag, 7 augustus 2022 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:01

Igor Paixão is dicht bij een overgang naar Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad zondagavond. De 22-jarige aanvaller moet volgens de planning komende week worden overgenomen van Coritiba. De Rotterdammers zijn al langere tijd bezig om de komst van Paixão te realiseren, maar nu lijkt Feyenoord definitief beet te hebben.

Het AD beschrijft de Braziliaan als 'een type Sinisterra'. Na het vertrek van Sinisterra naar Leeds United was Feyenoord-trainer Arne Slot nog op zoek naar een extra optie op de flanken. Na het verloren oefenduel met Osasuna (1-2) stak hij niet onder stoelen of banken versterkingen te willen zien. "Een extra aanvaller zou wel fijn zijn, want de buitenspeler is meestal de speler die je het vaakst wisselt. Ze moeten veel creëren en dat is iets dat je niet elke week van ze kan verwachten. Dan is het heel fijn als je als trainer wisselmogelijkheden hebt."

Eerder meldde Paixão's zaakwaarnemer Everson Silva al aan 1908.nl dat de buitenspeler dicht bij een transfer naar Rotterdam is. "Er is een aanzienlijke kans dat Igor voor Feyenoord gaat tekenen", vertelde zaakwaarnemer Silva in een gesprek met het medium. "Feyenoord hoeft alleen nog wat details in de onderhandelingen te verbeteren, zoals de betaalwijze. Wij zijn er van overtuigd dat de deal gaat lukken." Welk bedrag de huidige nummer vijftien van de Braziliaanse Série A verlangt, is nog onbekend.

Paixão zou dus de gewenste versterking van Slot kunnen worden. De 1,68 meter lange rechtspoot, die het liefst als linksbuiten speelt, werd opgeleid bij Coritiba en kwam in het kalenderjaar 2020 op huurbasis bij Londrina op een lager niveau uit. Dit seizoen brak de Braziliaan definitief door in het eerste elftal van Coritiba, aangezien hij in achttien wedstrijden tot vier doelpunten en vier assists op het hoogste niveau kwam. De Braziliaanse competitie is op dit moment in volle gang en in de laatste zes wedstrijden maakte Paixão de negentig minuten vol.

Feyenoord is ook druk bezig met de komst van de zestienjarige Zweed Lucas Bergvall. De centrale middenvelder zal echter in eerste instantie worden aangetrokken als versterking voor de jeugd. Bergvall is 1,75 meter lang en staat onder contract staat bij IF Brommapojkarna. Zijn contract loopt door tot 31 december 2023, waardoor de Rotterdammers een vergoeding dienen over te maken naar de huidige nummer drie van de Zweedse tweede divisie.