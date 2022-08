‘Wat is nou het verschil tussen een keeper van het Nederlands elftal en mij?’

Zondag, 7 augustus 2022

De aanstaande komst van Jasper Cillessen is flink hard aangekomen bij Mattijs Branderhorst. De positie van de 28-jarige doelman stond eigenlijk niet ter discussie bij NEC, tot de mogelijkheid zich aandiende om Cillessen bij Valencia weg te halen. Branderhorst probeert naar eigen zeggen positief om te denken en de situatie te zien als een gelegenheid om zich te meten met 'Nederlands elftal-niveau'. Wel is hij daarentegen serieus na gaan denken over een vertrek.

Branderhorst wordt na afloop van de verloren seizoensopener tegen FC Twente (0-1) over de situatie-Cillessen gevraagd. "Natuurlijk is het balen", geeft de sluitpost toe, "maar ik ben niet een persoon die heel erg uit zijn slof schiet. Ik heb een dagje nodig gehad om het naast me neer te leggen, maar daarna is het ook gewoon weer doorgaan. Of het nu eerlijk is of niet. Je ziet nu ook: de voetbalwereld is een hele rare wereld. Maar voor nu sta ik er nog steeds op. Zolang Jasper niet getekend heeft, blijf ik gewoon staan en mijn ding doen."

De huidige eerste doelman van de Nijmegenaren probeert het positieve van de situatie in te zien door terug te grijpen op een gedachte die al jaren door zijn hoofd spookt. "Ik heb mijn hele carrière al het idee gehad van: wat is nou het verschil tussen mij en het Nederlands elftal? Ik heb nu wel de ideale maatstaf om te kijken wat dat verschil is. En ik denk ook dat ik veel van Jasper kan leren, mocht hij komen. Het is in dat opzicht ook een kans", aldus Branderhorst.

Toch is de geboren Tielenaar eerlijk over het heersende sentiment. "Dit was het enige scenario waarbij je zou kunnen zeggen dat ik niet zou gaan spelen. Als dat dan uitkomt, is dat supererg balen. Maar misschien leer ik er heel veel van en aan de andere kant zal ik mijn opties ook openhouden. Als de juiste match langskomt en we komen eruit met de club, moeten we kijken wat er mogelijk is."

Er gloort echter nog hoop aan de horizon voor Branderhorst: de komst van Cillessen is nog geen uitgemaakte zaak. Hoewel 63-voudig Oranje-international zondag wel in het Goffertstadion aanwezig was, verkeert hij volgens technisch directeur van NEC Ted van Leeuwen in een financieel conflict met zijn huidige club Valencia. Daarom kan Cillessen nog altijd niet gepresenteerd worden. Branderhorst speelt sinds 2019 in Nijmegen en stond vorig seizoen in elke competitiewedstrijd onder de lat. Daarin maakte hij doorgaans een betrouwbare indruk, waardoor er in de wandelgangen flink wat verbazing ontstond over de komst van Cillessen.