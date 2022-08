Jan Streuer waarschuwt Zerrouki: ‘Als hij gaat muiten, dan speelt hij niet'

Zondag, 7 augustus 2022 om 19:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:21

Ramiz Zerrouki is voorlopig nog niet dicht bij een transfer naar Feyenoord, zo vertelt FC Twente-directeur Jan Streuer zondag. Het is geen geheim dat Feyenoord de middenvelder graag wil aantrekken en Zerrouki zelf heeft ook interesse in een overstap. Streuer verwacht echter niet dat de rechtspoot zich hard op zal stellen. "Als hij gaat muiten, dan gaat hij niet spelen. Dat is nooit in voordeel van de speler."

In gesprek met ESPN laat Streuer weten dat er weinig schot zit in een eventuele overgang van Zerrouki naar Feyenoord. "Feyenoord heeft een bod gedaan en dat hebben wij afgewezen. Hoe dat verdergaat wachten we af". Of het verschil tussen vraag en aanbod dusdanig veel is dat de transfer geen doorgang zal vinden weet Streuer niet zeker. "Ik heb geen idee wat Feyenoord kan of wat ze precies willen doen, maar voor ons is hun bod tot op heden niet genoeg."

Een indicatie wat Zerrouki volgens FC Twente waard is, wilde Streuer niet geven. "Nee, nee. Feyenoord wil de speler en de speler is geïnteresseerd, zo heeft hij gezegd. Dan moet Feyenoord met een bod komen en dat is gebeurd. De rest wachten we maar af." Op de vraag of de Algerijn FC Twente dwars gaat liggen als de club niet meewerkt aan een overstap, heeft Streuer een duidelijk antwoord. "Ja het kan altijd zo zijn dat hij gaat muiten, maar dan heeft hij wel een probleem. Want als hij gaat muiten, dan gaat Zerrouki niet spelen. En dat is nooit in het voordeel van de speler."

Overigens denkt de directeur dat het niet tot een conflict komt met de middenvelder. "Nee dat verwacht ik helemaal niet. Die jongen heeft een geweldige instelling. In de voetbalwereld gebeuren veel transfers, maar er gaan er ook veel niet door. Dat hoort er ook bij. En een club moet kunnen zeggen: wij willen niet verkopen. Ja, dan wordt er niet verkocht, heel simpel."