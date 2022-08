Basisdebutant Myron van Brederode schiet AZ pas laat in veilige haven

Zondag, 7 augustus 2022 om 18:46 • Laatste update: 18:49

AZ heeft zondagmiddag geen fout gemaakt tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Pascal Jansen was de bovenliggende partij, maar miste lange tijd de benodigde efficiëntie voor het doel. Uiteindelijk speelden de Alkmaarders zich toch naar een 2-0 zege. Vangelis Pavlidis brak ruim twintig minuten voor tijd de ban na een goede voorzet van Aslak Witry; basisdebutant Myron van Brederode verdubbelde in de slotfase de marge.

AZ miste Jesper Karlsson, Riechedly Bazoer, Yukinari Sugawara, Jens Odgaard en Zinho Vanheusden allemaal wegens blessures. De bank van AZ was daarom bijzonder onervaren. Alleen Aslak Witry en Mees de Wit hadden van alle bankspelers meer dan vijf Eredivisie-wedstrijden ervaring. AZ had dan ook moeite om de defensie van Go Ahead kapot te spelen en grote kansen bleven schaars.

Tijani Reijnders waagde in de tiende minuut de eerste poging van de wedstrijd, maar zijn schot ging over het doel van Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange. Pavlidis had de kans om de score in de 27ste minuut te openen, maar kon zijn kopbal geen richting meegeven. Een minuut voor rust was Bas Kuipers bijzonder dicht bij zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Een voorzet eindigde via de kluts op het hoofd van de aanvoerder van Go Ahead, maar de linksback kon niet genoeg richting meegeven aan zijn poging.

In de tweede helft kwam AZ beter uit de kleedkamer. Na een goede combinatie kwam Pavlidis net niet tot een schot. Even later kwam de Griek wel tot een schot, maar keerde De Lange zijn inzet. Håkon Evjen waagde even later een volgende poging, maar zijn inzet miste kracht en precisie. Go Ahead kwam in het eerste kwartier na rust moeilijk onder de druk uit en probeerde er op de counter uit te komen, maar de precisie ontbrak. Evjen probeerde het aan de andere kant even later weer, maar het vizier van de Noor stond niet op scherp. In de 69ste minuut was het dan eindelijk wel raak voor AZ.

Een lange bal van aanvoerder Bruno Martins Indi viel goed voor Pavlidis, die de bal afgaf aan invaller Witry. De Zweed zocht Pavlidis vervolgens met een voorzet naar de tweede paal, en de Griek kon amper meer missen. Even later stuurde VAR Erwin Blank scheidsrechter Allard Lindhout na een armbeweging van Dani de Wit naar het scherm, maar het bleef bij een gele kaart voor de middenvelder. Basisdebutant Van Brederode nam vijf minuten voor tijd alle twijfels aan Alkmaarse zijde weg. De vleugelspeler bekroonde zijn goede wedstrijd door de bal uit de scrimmage vlak voor het doel binnen te schieten.