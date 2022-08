Donny van Iperen buiten levensgevaar na botsing met keeper

Zondag, 7 augustus 2022 om 17:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:50

Donny van Iperen is zaterdagmiddag in botsing gekomen met de doelman van Dinamo-Auto. De speler van het Moldavische FC Zimbru leek even te moeten vrezen voor zijn leven, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Van Iperen raakte bewusteloos en is overgebracht naar een ziekenhuis in de Moldavische hoofdstad Chisinau.

De 27-jarige ex-speler van Telstar en Go Ahead Eagles is volgens zijn club nog steeds bewusteloos, maar ligt niet in coma. Ook zijn er geen bloedingen in de schedel aangetroffen. FC Zimbru komt op Facebook met bemoedigende teksten. "Het laatste nieuws over de gezondheid van Donny is goed. De speler vertoonde de eerste tekenen van herstel en dat geeft ons nog meer vertrouwen dat alles goedkomt. Donny we zijn bij je, wees sterk!", schrijft de club.

Telstar en Go Ahead Eagles hebben inmiddels hun steun uitgesproken. "Stay strong, Donny!", schrijven de Deventenaren. Telstar schrijft: "We denken aan je Donny, blijf vechten!" Ook AZ, waar Van Iperen in de jeugd speelde, komt met een bericht. "Stay strong, Donny!" De verdediger verhuisde deze zomer naar Moldavië, nadat hij overkwam van het Griekse AE Karaiskakis Artas. In Nederland kwam Van Iperen naast Telstar, Go Ahead Eagles en AZ ook uit voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van SC Cambuur en het toenmalige HFC Haarlem.