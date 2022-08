Ten Hag blijft met schaamrood op de kaken achter na Premier League-debuut

Zondag, 7 augustus 2022 om 16:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:04

Erik ten Hag had zijn debuut als trainer in de Premier League waarschijnlijk anders voorgesteld. De manager van Manchester United keek bij rust in de seizoensouverture tegen Brighton & Hove Albion al snel tegen een 0-2 achterstand aan en zag deze slechts teruggebracht worden naar 1-2. Cristiano Ronaldo moet het buitengewoon tegenvallende United 52 minuten vanaf de bank aanzien voordat Ten Hag besloot hem in te brengen. Donny van de Beek en Tyrell Malacia begonnen ook aan de kant en mochten in de slotfase hun opwachting maken.

Manchester United - Brighton & Hove Albion 1-2

Ten Hag koos onder meer voor Luke Shaw als linksback en voor Scott McTominay en Fred als centraal blok op het middenveld. De Tukker koos voor Marcus Rashford als diepste spits, daar Anthony Martial ontbrak vanwege blessureleed. Ten Hag achtte Ronaldo naar eigen zeggen 'nog niet fit genoeg'. Lisandro Martínez en Christian Eriksen waren de enige twee aanwinsten die wel mochten beginnen van de oefenmeester.

De nieuwe trainer van the Red Devils kende een valse start op Old Trafford. Brighton, waar Joël Veltman in de basis begon, stond verdedigend goed en vormde een blok waar de gastheren geen antwoord op hadden. Na een half uur kreeg United zelfs een tegentreffer om de oren. Leandro Trossard stuurde Danny Welbeck weg op links met een fraaie steekpass en de aanvaller gaf laag en strak voor richting de tweede paal. Daar stond Pascal Groß volledig vrij om de 0-1 binnen te tikken.

Brutaal als Brighton was verdubbelde het voor rust zelfs de marge. David de Gea tikte een droge knal met links van Solly March voor de voeten van wederom Groß, die niet twijfelde en zijn tweede van de middag binnenschoot. Daarmee evenaarde de Duitser direct zijn volledige productie van vorig seizoen: toen was hij over 29 competitiewedstrijden óók goed voor 2 goals. Met de 0-2 ruststand was het de verwachting dat Ten Hag Ronaldo zou brengen als breekijzer. De Portugees kwam echter pas na 52 minuten binnen de lijnen.

Het was echter niet Ronaldo die voor de aansluitingstreffer zorgde. Bruno Fernandes bracht de bal voor uit een hoekschop en zag een scrimmage volgen. Alexis Mac Allister raakte het leer als laatst voordat het leer over de doellijn rolde: 1-2. De invalbeurt van Van de Beek na 78 minuten spelen kon Ten Hag ook niet het gewenste geven, waardoor de Nederlander genoegen moest nemen met een nederlaag. Malacia maakte in blessuretijd nog zijn Premier League-debuut voor United.

Leicester City - Brentford 2-2

Leicester was aan het begin van de eerste helft de betere en zag bijna hoe James Maddison bijna de openingstreffer voor zijn rekening nam, maar zijn kopbal ging rakelings langs. Na ruim een half uur spelen kon Leicester wel juichen. Maddison plantte een hoekschop op het hoofd van Timothy Castagne: 1-0. De tweede treffer viel al in de eerste minuut na rust. Op aangeven van Jamie Vardy vond Kiernan Dewsbury-Hall op fraaie wijze de rechteronderhoek. Ivan Toney bracht na ruim een uur de spanning terug in de wedstrijd. Op aangeven van Rico Henry was het lage schot van de spits Leicester-doelman Danny Ward te lastig. Ruim tien minuten voor tijd was Toney dichtbij de gelijkmaker, maar zijn kopbal vanaf de strafschopstip ging rakelings langs het doel. Vijf minuten voor tijd viel de gelijkmaker alsnog. Josh Dasilva vond met een knap schot vanaf de zestienmeterlijn de linkerhoek.