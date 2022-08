Twente overleeft bevliegingen van Tannane en zwijnt diep in blessuretijd

Zondag, 7 augustus 2022 om 16:27 • Guy Habets

FC Twente heeft op de absolute valreep drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd bij NEC. Sem Steijn was diep in blessuretijd het goudhaantje voor de Tukkers en tikte met een ultieme krachtsinspanning de winnende goal tegen de touwen: 0-1. Een andere hoofdrol was echter voor Oussama Tannane, die zich tijdens zijn rentree op de Nederlandse velden meteen liet zien.

Nog geen Jasper Cillessen onder de lat bij NEC, dat vanwege een financieel conflict tussen de doelman en Valencia nog moet afwachten of de transfer wel rondkomt. Mattijs Branderhorst stond zondagmiddag dus 'gewoon' nog onder de lat in Nijmegen, terwijl Twente-trainer Ron Jans een aantal wijzigingen doorvoerde ten opzichte van het met 1-3 gewonnen Europese treffen met FK Cukaricki van afgelopen donderdag. Zo stonden Václav Cerný en Manfred Ugalde in de Twentse voorhoede en zaten Ricky van Wolfswinkel en Virgil Misidjan op de bank.

Het was echter Tannane die vanaf minuut één de spotlight zocht in het Goffertstadion. De aanvallende middenvelder van NEC was zeer bedrijvig en maakte al vroeg in de wedstrijd bijna het doelpunt van het jaar. Hij trapte de bal vanaf de middenlijn richting het doel van Lars Unnerstall, maar de Duitse goalie van Twente zag tot zijn opluchting dat de poging nét naast verdween. Ook de grootste kans van de eerste helft, voor Pedro Marques, werd voorbereid door Tannane. Hij schepte de bal naar de tweede paal en zag vervolgens dat de Portugese spits al het goede voorwerk verprutste door naast te koppen.

Twente kon daar maar bar weinig tegenover zetten. De formatie van Jans leek zware benen te hebben door de Europese uitwedstrijd in Servië van afgelopen donderdag en wist NEC maar niet de wil op te leggen. Ook na rust konden de Tukkers het initiatief maar niet overnemen van de thuisploeg en ontspon zich een schouwspel dat niet overliep van kwaliteit en amusementswaarde. Pas in de laatste vijf minuten realiseerden de gasten zich dat er wat moest gebeuren om puntenverlies in de openingswedstrijd te voorkomen.

De aanval werd gezocht en Twente kreeg een aantal hoekschoppen en vrije trappen te nemen, maar in de tegenaanval werd NEC via Elayis Tavsan ook nog een keer gevaarlijk. Een doelpuntloos gelijkspel leek uiteindelijk de juiste weerspiegeling van de krachtsverhoudingen, maar invaller Steijn bepaalde anders. In de tweede minuut van de blessuretijd wipte hij de bal langs Branderhorst en zorgde de van ADO Den Haag overgekomen aanvaller dat Twente er alsnog als een dief in de nacht met de zege vandoor ging.