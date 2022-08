NEC moet vrezen voor afketsen van Cillessen-deal en wijst Locadia zelf af

Zondag, 7 augustus 2022 om 15:30 • Guy Habets

Jasper Cillessen en zijn zaakwaarnemer zijn in een financieel conflict beland met Valencia. Dat zegt Ted van Leeuwen, de technisch directeur van NEC, die de doelman graag binnen zou halen. Voor de Nijmeegse club is het nu een kwestie van afwachten. Dat is lastig, aangezien het al weinig scheelde of de transfer kon geen doorgang vinden.

Afgelopen week werd duidelijk dat Cillessen op het punt stond om naar NEC te verkassen. De transfer leek in kannen en kruiken en de Nijmeegse club plande al een persconferentie in om de Oranje-international te presenteren, maar die werd op het laatste moment uitgesteld. Van Leeuwen legt in gesprek met ESPN uit waarom. "Er is een conflict tussen speler, zaakwaarnemer en Valencia over de afhandeling van de transfer. Wij waren er zelf snel uit met Valencia en dat viel me op, want dat heb ik nog nooit meegemaakt met Spanjaarden."

De technische man van NEC kiest het liefst geen partij, maar vindt de positie die Valencia in het conflict inneemt wel opmerkelijk. "Ik heb niet het gevoel dat speler en zaakwaarnemer recht wordt aangedaan. Het komt op geld aan en als je van tevoren dingen afspreekt en die afspraken worden later weer veranderd, dan kan ik me voorstellen dat een partij daar slechte gevoelens bij heeft. Zeker gisteren was het ook kantje boord. Jasper was zo kwaad dat hij bijna weer in het vliegtuig terug was gestapt om zijn tijd daar dan maar uit te zitten."

Ook meldde Van Leeuwen dat NEC definitief niet in zee gaat met Jürgen Locadia. De transfervrije spits kreeg maanden geleden al een aanbieding uit Nijmegen, maar zette de club in de wachtkamer. Daar is NEC nu klaar mee. "Locadia komt niet naar onze club", maakt de directeur duidelijk. "We hebben hem afgezegd." Dat betekent wel dat Van Leeuwen door moet zoeken, aangezien hij graag nog een nieuwe spits aan de selectie van trainer Rogier Meijer toe wil voegen. Ook wordt er nog gezocht naar een nieuwe verdediger en een buitenspeler.