Lammers moet elders in Serie A clubtopscorer doen vergeten

Zondag, 7 augustus 2022 om 15:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:09

Atalanta heeft opnieuw tijdelijk afscheid genomen van Sam Lammers. De spits wordt voor een jaar verhuurd aan Empoli. Lammers werd twee seizoenen geleden voor negen miljoen euro overgenomen van PSV, maar wist de verwachtingen in Noord-Italië nog niet waar te maken.

Lammers bleef in zijn eerste seizoen in Bergamo steken op twee treffers in zeventien optredens. Afgelopen seizoen werd het jeugdproduct van PSV verhuurd aan Eintracht Frankfurt, en de 25-jarige aanvaller kwam ook in Duitsland niet helemaal los. Voor de Europa League-winnaar scoorde hij slechts 2 keer in 22 wedstrijden. Bij Empoli zal Lammers onder meer gaan concurreren met Mattia Destro, die werd overgenomen van Genoa. Ook Emmanuel Ekong en Martín Satriano, die voor een jaar wordt gehuurd van Internazionale, komen voor de spitspositie in aanmerking.

Met concurrenten als Duván Zapata, Luis Muriel en Josip Ilicic was er bij Atalanta ook dit seizoen weinig uitzicht op speeltijd voor Lammers. Empoli eindigde vorig seizoen als veertiende in de Serie A en heeft doelpunten nodig na het vertrek van Andrea Pinamonti, die clubtopscorer werd met dertien doelpunten. De 23-jarige spits is echter teruggekeerd naar Internazionale. Met Tyronne Ebuehi en Razvan Marin haalde Empoli al twee andere spelers met een Eredivisie-verleden binnen.

Lammers werd voor aanvang van het seizoen 2018/19 door PSV verhuurd aan sc Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion maakte Lammers met zestien doelpunten en vijf assists dusdanig veel indruk, dat Atalanta zich meldde in Eindhoven en negen miljoen euro neertelde. Empoli begint de competitie op 14 augustus met een uitwedstrijd tegen Spezia, waar doelman Jeroen Zoet onder contract staat.