Thijs Dallinga ziet jongensdroom in slotfase toch nog flinke smet krijgen

Zondag, 7 augustus 2022 om 14:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:03

Thijs Dallinga heeft zondag zijn officiële debuut voor Toulouse opgeluisterd met een treffer. De 22-jarige spits, die deze zomer overkwam van Excelsior, was in de Nederlands getinte seizoensouverture tegen OGC Nice verantwoordelijk voor de openingstreffer. 'Assistkoning' Branco van den Boomen was daarbij aangever. Lang leek Toulouse er met een overwinning vandoor te gaan, tot Aaron Ramsey tien minuten voor tijd toch nog voor de 1-1 zorgde. Bij Nice begonnen Calvin Stengs en Pablo Rosario beiden vanaf het eerste fluitsignaal, terwijl bij Toulouse (naast Dallinga en Van den Boomen) ook Stijn Spierings begon.

Promovendus Toulouse was voorafgaand aan het duel houder van een treurig record: de club had de laatste acht wedstrijden op het hoogste niveau van Frankrijk verloren. Van den Boomen was vastberaden daar verandering in te brengen. De middenvelder liet al snel na het eerste fluitsignaal te zien over een fraaie traptechniek te beschikken, waarmee hij ook aan de basis stond van de 1-0. Van den Boomen slingerde de bal vanaf links richting de strafschopgebied, waar Dallinga als een duveltje uit een doosje voor directe tegenstander Dante kroop en de bal achter doelman Marcin Bulka tikte.

