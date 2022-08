Werner keert Chelsea na twee jaar de rug toe en gaat ‘terug naar huis’

Zondag, 7 augustus 2022 om 14:46 • Guy Habets

Timo Werner keert terug bij RB Leipzig. Dat weet transferexpert Fabrizio Romano te melden. De Duitse aanvaller, die nu nog onder contract staat bij Chelsea, zal the Blues na twee jaar en niet al te veel doelpunten definitief gaan verlaten. Leipzig heeft namelijk een akkoord bereikt over het kopen van Werner.

De geruchten over een vertrek van Werner bij Chelsea waren er al een tijdje, maar zijn aanstaande terugkeer bij Leipzig komt alsnog onverwachts. Die Roten Bullen hebben de onderhandelingen over de transfer van de Duitser knap geheim weten te houden en nu pas komt naar buiten dat de deal allang rond is. Romano laat met zijn kenmerkende 'here we go' weten dat er binnenkort een definitieve aankondiging van Leipzig en Chelsea verwacht mag worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Details over het akkoord tussen de clubs uit Duitsland en Engeland zijn niet bekend en dus is ook niet duidelijk hoe hoog de transfersom is die de 'Red Bull-club' precies betaalt om Werner terug te halen. Zeker is in ieder geval wel dat het niet om een verhuur, maar om een definitieve overstap gaat. De 26-jarige aanvaller, die op Transfermarkt een waarde van 35 miljoen euro vertegenwoordigt, lag nog tot medio 2025 vast op Stamford Bridge.

Zijn periode in dat stadion werd echter geen onverdeeld succes. Chelsea telde in 2020 nog 53 miljoen euro neer om Werner over te nemen van Leipzig en had de hoop dat hij in de Premier League minstens net zo veel doelpunten zou maken als hem in de Bundesliga lukte. In zijn laatste seizoen in Leipzig maakte Werner namelijk 28 competitiedoelpunten, maar aan dat aantal is hij in Engeland nooit meer gekomen. Uiteindelijk zette hij tien Premier League-goals in 56 wedstrijden op zijn naam.