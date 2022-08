Bijlow weigert aanvoerdersband bij Feyenoord; Slot geeft toelichting

Zondag, 7 augustus 2022 om 14:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:44

Justin Bijlow draagt dit seizoen niet de aanvoerdersband bij Feyenoord. De doelman fungeerde afgelopen seizoen samen met Marcos Senesi als reserveaanvoerder achter Jens Toornstra, maar heeft bij trainer Arne Slot aangegeven niet langer de band te willen dragen. Zondagmiddag fungeert Gernot Trauner als captain, maar definitief is dat nog niet. "Om een hele goed inschatting te maken van wie dat gaat zijn en blijven moeten we het elftal compleet hebben", aldus Slot bij ESPN.

"Jens (Toornstra, red.) was en is onze aanvoerder, maar hij speelt vandaag niet", vertelt Slot vlak voor het treffen met Vitesse. "Marcos (Senesi, red.) was ook een van de aanvoerders. Justin heeft aangegeven dat hij liever geen vaste aanvoerder wil zijn. Je weet nooit hoe mensen dat ervaren als je ze een aanvoerdersband geeft. Of ze dat wel of niet prettig vinden. De een vindt dat prettiger dan de ander, want het is niet alleen dat bandje dragen. Er komen ook wat andere dingen bij."

Senesi ontbreekt tegen Vitesse, hij rondt een transfer naar Bournemouth af. Wie nu de reserveaanvoerders zijn maakte Slot niet bekend. "Justin is daar open en eerlijk over geweest, vandaar dat vandaag Gernot de aanvoerder is. Om een hele goed inschatting te maken van wie dat gaat zijn en blijven moeten we het elftal compleet hebben. Dan gaan we kijken bij wie die aanvoerdersband het beste past. Diegene moet zich er ook prettig bij voelen, dat is ook niet geheel onbelangrijk", aldus de oefenmeester.

Slot heeft flink moeten puzzelen voor het duel in Arnhem. Liefst vijf debutanten laat hij aan de aftrap verschijnen. De plek van Senesi wordt in het centrum opgevuld door Jacob Rasmussen, die meteen tegen zijn oude club mag aantreden. Verder staan ook Quinten Timber, Danilo, Javairô Dilrosun en Sebastian Szymanski aan de aftrap. Feyenoord is nog op zoek naar een linksback als vervanger van Tyrell Malacia, waardoor die positie voorlopig wordt bekleed door Marcus Pedersen.