Foutloze start van PEC Zwolle in vermakelijk duel met De Graafschap

Zondag, 7 augustus 2022 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:21

PEC Zwolle en De Graafschap hebben zondagmiddag voor een vermakelijk openingsduel gezorgd in de Keuken Kampioen Divisie. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong en ging na negentig minuten met de zege aan de haal: 2-1. Thomas van den Belt en Tolis Vellios namen de treffers voor hun rekening, terwijl bij De Graafschap nieuwkomer en invaller Charlison Benschop met scherp schoot. PEC staat door de zege voorlopig zesde, De Graafschap veertiende.

Terwijl PEC duidelijk nog even moest wennen aan de degradatie - de club bedrukte de wedstrijdkaartjes met het logo van de Eredivisie - was het De Graafschap dat in de beginfase het betere van het spel had. De bezoekers versterkten zich onder meer met Benschop, die genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Bij de thuisploeg waren er basisplaatsen voor Tomislav Mrkonjic, Vellios en Chardi Landu. Lennart Thy was ziek en ontbrak daarom bij de wedstrijdselectie. De eerste kansen waren voor PEC, dat er via Younes Taha enkele keren gevaarlijk uit kwam.

Nadat De Graafschap vervolgens noodgedwongen verder moest zonder Alexander Büttner, was het PEC Zwolle dat de leiding nam. Van den Belt werd in de vijandelijke zestien volledig vrijgelaten bij een hoekschop van Bart van Hintum en kon eenvoudig inkoppen: 1-0. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde toe en was het De Graafschap dat voor het eerst gevaarlijk werd. Giovanni Korte stuitte echter op Jasper Schendelaar. Aan de andere kant hielp Landu enkele kansen om zeep. De aanvaller genoot na een klein uur spelen een vrije doortocht richting het doel van Hidde Jurjus, maar schoot wild naast.

Thomas van den Belt staat helemaal vrij en kopt @PECZwolle op voorsprong ??#PECGRA pic.twitter.com/3PSXUWFees — ESPN NL (@ESPNnl) August 7, 2022

De Graafschap profiteerde dankbaar van de missers en kwam op gelijke hoogte via Benschop. De spits, die twintig minuten voor tijd in het elftal kwam, rondde een voorzet van Azra van der Heiden doeltreffend af. Heel lang konden De Superboeren echter niet genieten van de voorsprong, daar Zwolle twee minuten later alweer de leiding nam. Na een overtreding op Bram van Polen legde Van Hintum een vrije trap op het hoofd bij Vellios, die raak kopte bij de tweede paal: 2-1. De Griek, die hard werkte en sleurde tot zijn wissel, kroonde zich daarmee tot matchwinner.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 1 1 0 0 4 3 2 TOP Oss 1 1 0 0 3 3 3 VVV-Venlo 1 1 0 0 3 3 4 FC Eindhoven 1 1 0 0 2 3 5 Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 2 3 6 PEC Zwolle 1 1 0 0 1 3 7 NAC Breda 1 1 0 0 1 3 8 Jong PSV 1 0 1 0 0 1 9 Willem II 1 0 1 0 0 1 10 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 11 Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 12 MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 13 Telstar 0 0 0 0 0 0 14 De Graafschap 1 0 0 1 -1 0 15 Helmond Sport 1 0 0 1 0 0 16 FC Den Bosch 1 0 0 1 -2 0 17 FC Dordrecht 1 0 0 1 0 0 18 Almere City FC 1 0 0 1 0 0 19 Jong FC Utrecht 1 0 0 1 0 0 20 ADO Den Haag 1 0 0 1 0 0