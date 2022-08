Erik ten Hag heeft Cristiano Ronaldo niet nodig en kiest wel voor Martínez

Zondag, 7 augustus 2022 om 14:02 • Guy Habets • Laatste update: 14:31

Erik ten Hag heeft de opstelling van zijn Manchester United voor de competitie-opener tegen Brighton & Hove Albion bekendgemaakt. Cristiano Ronaldo begint ondanks de offensieve problemen bij zijn club op de reservebank en wordt daar vergezeld door Tyrell Malacia, die dus niet de voorkeur heeft gekregen op linksback. Lisandro Martínez speelt wel.

Luke Shaw is linkervleugelverdediger en houdt Malacia daar dus op de bank. De Engelsman speelde in de afgelopen seizoenen al tenminste twintig keer per jaargang als basisspeler. Ook kwam hij al tot 21 interlands voor Engeland, waarmee hij sowieso al een geduchte concurrent was voor de van Feyenoord overgekomen back. Martínez, die deze zomer voor een transfersom van maximaal 67 miljoen euro overkwam van Ajax, staat wel in de basis. Raphaël Varane zit daardoor naast Ten Hag, Ronaldo en Malacia op de bank.

Door de blessure van Anthony Martial, die in de voorbereiding nog een uitstekende indruk maakte, moest Ten Hag ook sowieso al gaan schuiven met pionnetjes in de voorhoede. Uiteindelijk is Bruno Fernandes de gelukkige, want hij staat naast Marcus Rashford en Jadon Sancho in de voorhoede van the Mancunians geposteerd en zal als valse nummer negen gaan spelen. Donny van de Beek is reserve en weet dat Scott McTominay, Fred en Christian Eriksen zijn concurrenten zijn voor een plekje op het middenveld. Dat drietal speelt immers wel.

Manchester United kan zich in de openingswedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen meteen al geen puntenverlies permitteren. Concurrenten als Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea wonnen eerder al en later komt ook Manchester City nog in actie. Die ploeg gaat op bezoek bij West Ham United. Liverpool is tot dusver de enige Engelse topclub die punten liet liggen: zij speelden zaterdag met 2-2 gelijk tegen Fulham en kijken dus na speeldag één al meteen tegen een achterstand aan.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; McTominay, Fred; Eriksen, Bruno Fernandes; Sancho, Rashford

Opstelling Brighton & Hove Albion: Sánchez; Webster, Dunk, Veltman; Trossard, Caicedo, Mac Allister, March; Lallana, Groß; Welbeck