Dortmund bereikt akkoord en betaalt 4 à 5 miljoen voor vervanger van Haller

Zondag, 7 augustus 2022 om 13:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:20

Borussia Dortmund staat op het punt om zich te versterken met Anthony Modeste, weet Sport1. De aanvaller komt over van 1. FC Köln en dient als vervanger van de zieke Sébastien Haller. Dortmund bereikte al een akkoord met de aanvaller en betaalt naar verluidt zo'n vier à vijf miljoen euro. Verwacht wordt dat de deal de komende dagen beklonken wordt, als ook de clubs tot een akkoord komen en de medische keuring met succes wordt doorstaan. De 34-jarige Modeste gaat voor één seizoen tekenen.

Dortmund verzekerde zich middels Haller van een nieuwe aanvalsleider, maar zag de van Ajax overgekomen aanvaller getroffen worden door een kwaadaardige teelbaltumor. De Ivoriaan staat maanden aan de kant en zal zorgvuldig behandeld moeten worden. BVB schakelde vrij snel na het trieste nieuws en ziet in Modeste een waardige vervanger. Geruchten over de transfer worden door de club uit Keulen tegengesproken. Modeste is al jaren een van de best betaalde spelers bij Köln, waardoor een transfer niet heel ongelegen komt.

De Fransman draaide afgelopen seizoen op volle toeren en was in de Bundesliga 20 keer trefzeker in 32 wedstrijden. De aanvaller staat naar verluidt open voor een vertrek met een contract tot volgend jaar zomer. Mede vanwege de forse salariseisen zou ook Köln niet onwelwillend tegenover een vertrek staan, al worden die berichten dus ontkend. Verwacht wordt dat Modeste binnen nu en een paar dagen zal tekenen bij Dortmund. De Franse spits kwam in totaal tot 190 optredens in de Bundesliga en scoorde 83 doelpunten.

Modeste doorliep de jeugdopleiding van OGC Nice, de club waar hij in 2007 zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. Via Girondins Bordeaux en enkele uitleenbeurten kwam hij in 2013 bij TSG Hoffenheim terecht. Twee jaar later verhuisde hij naar Köln. Na een kort uitstapje bij het Chinese Tianjin Quanjian keerde hij vier jaar geleden terug in Keulen, waar hij afgelopen seizoen dus twintig keer trefzeker was. In totaal scoorde hij afgelopen jaargang 23 keer en gaf hij 6 assists voor die Geißböcke in alle competities. Köln houdt zo'n vijf miljoen euro over aan de transfer.