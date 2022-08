Slot moet flink puzzelen: Senesi ontbreekt, vijf debutanten

Zondag, 7 augustus 2022 om 13:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:41

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Vitesse. De oefenmeester heeft flink moeten puzzelen, eens te meer omdat zaterdag nog een deal werd gesloten met Bournemouth en ook Marcos Senesi ontbreekt. Slot zag eerder deze window al een karrenvracht aan basisspelers vertrekken en lijkt, net als Vitesse, nog niet klaar voor de start van de Eredivisie. Het duel in GelreDome vangt om 14.30 uur aan en staat onder leiding van Jochem Kamphuis.

Slot moet het in Arnhem met een flink uitgedunde selectie doen. Senesi is dus afwezig om zijn transfer naar de Premier League af te ronden. De verdediger vliegt momenteel naar Engeland. Aanwinst Santiago Giménez is nog niet speelgerechtigd, terwijl Orkun Kokcü en Mats Wieffer ontbreken vanwege uiteenlopende blessures. Eerder deze window vertrokken met Luis Sinisterra (Leeds United), Tyrell Malacia (Manchester United), Guus Til (was gehuurd) en Cyriel Dessers (was gehuurd) al een aantal belangrijke krachten.

Omdat Feyenoord er nog altijd niet in is geslaagd om een vervanger aan te trekken voor Malacia, start Marcus Pedersen als linksback. Jacob Rasmussen neemt de plek in van de vertrokken Senesi in het hart van de defensie. Hij vormt het centrum met Gernot Trauner. Lutsharel Geertruida verhuist naar de rechterkant. Voor Rasmussen wordt het een weerzien met veel oude bekenden. Vorig seizoen werd hij door Fiorentina verhuurd aan Vitesse.

In totaal staan er naast Rasmussen nog vier debutanten aan de aftrap: Danilo, Javairô Dilrosun, Quinten Timber en Sebastian Szymanski. Fredrik Aursnes is er ook nog bij. De middenvelder wordt begeerd door Benfica, maar zag beide clubs nog niet tot een akkoord komen. In de voorhoede is er nog geen basisplek weggelegd voor Oussama Idrissi, hij begint op de bank. Ook Alireza Jahanbakhsh moet het doen met een reserverol. De flanken worden bestreken door Dilrosun en Patrik Wålemark. Trauner draagt de aanvoerdersband.

Opstelling Vitesse: Houwen; Arcus, Ferro, Cornelisse, Meulensteen, Wittek; Bero, Tronstad, Domgjoni; Frederiksen, Manhoef

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Rasmussen, Pedersen; Aursnes, Timber, Szymanski; Dilrosun, Danilo, Wålemark