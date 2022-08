Overbodige Michael de Leeuw haalt hard uit naar ‘respectloos’ Groningen

Zondag, 7 augustus 2022 om 12:20 • Guy Habets

Michael de Leeuw mag vertrekken bij FC Groningen en heeft die boodschap deze week op niet mis te verstane wijze gekregen. De 35-jarige aanvaller, die vorig seizoen onder trainer Danny Buijs nog vaste waarde was, is door opvolger Frank Wormuth op de tribune gezet voor de eerste competitiewedstrijd tegen FC Volendam. Daar baalt De Leeuw stevig van. "Ik had nooit verwacht dat ik diegene zou zijn", liet hij optekenen.

De selectie voor de wedstrijd tegen Volendam was nog nét iets te groot en dus moest er nog één speler afvallen. Dat werd De Leeuw, die daar van schrok. "Ik had nooit verwacht dat ik diegene zou zijn", meldt hij aan De Telegraaf. "Tegelijkertijd kan het signaal niet duidelijker zijn. Ik mag vertrekken. Het is wel een bevestiging van wat ik aan voelde komen. Ik heb weinig perspectief bij Wormuth. In de voorbereiding heb ik maar één keer zestig minuten gespeeld en verder alleen halve wedstrijden. Ik voelde al dat de trainer niet echt bezig was om mij helemaal fit te krijgen en had al het idee dat ik niet in zijn plannen voorkom."

De manier waarop de ervaren aanvaller te horen heeft gekregen dat hij niet meer gewenst is in de Euroborg, zint hem allerminst. "Ik vind het eigenlijk wel een beetje respectloos. Ze hadden het me ook gewoon kunnen vertellen. Zo van: hé Michael, we vinden het beter dat je gaat vertrekken in plaats van de rigoureuze boodschap die ik nu hebben gekregen. Ze willen blijkbaar dat het signaal zo duidelijk mogelijk is en dat er geen twijfel meer over kan bestaan. Ik kan er niets anders van maken. Het is balen."

Een vertrek lijkt de enige optie voor De Leeuw, die al in de belangstelling staat van FC Emmen en Willem II. "Ik ga er vanuit dat FC Groningen niet al te moeilijk gaat doen over mijn contract. Dat heb ik ze ook gevraagd. Ik ben 35 jaar en destijds transfervrij van FC Emmen overgekomen. Ik ga er vanuit dat, als een club zich meldt, FC Groningen gewoon meewerkt en me laat gaan. Ik verwacht niet dat ze nog geld voor me vragen, maar dat we dit naar beide kanten toe gewoon netjes afhandelen. Iedereen weet dat ik mag vertrekken, dus de clubs kunnen zich melden."