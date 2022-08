Hans Kraay kritisch op Schreuder: ‘Dit leidt tot rumoer in de kleedkamer’

Zondag, 7 augustus 2022 om 11:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

Hans Kraay junior heeft met verbazing gekeken naar het interview van Alfred Schreuder na afloop van de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-3). De oefenmeester toonde zich schuldbewust en zei te leren van zijn fouten. Volgens Kraay junior zijn dat uitspraken die hij niet te vaak kan doen, aangezien er dan 'rumoer' in de kleedkamer ontstaat. Marciano Vink is vooral van mening dat Schreuder een statement had moeten maken door Dusan Tadic halverwege naar de kant te halen.

Schreuder erkende dat hij 'een echte nummer 9' nodig had tegen Fortuna. De trainer posteerde andermaal Tadic in de spits, maar veranderde dat na een uiterst teleurstellende eerste helft door Brian Brobbey in te brengen en Tadic op 10 te laten spelen. "Een trainer moet ook in de spiegel kijken", aldus Schreuder bij ESPN. "Ik leer hier ook van. Ik heb dat ook tegen de jongens gezegd. Ik dacht dat het zo kan als in de eerste helft, maar dat bleek niet zo goed te gaan, dus dan moet je ingrijpen en wisselen. Daar ben je trainer voor, en je weet ook dat je goede spelers op de bank hebt. Ik dacht dat het ook zonder echte 9 kon, dat lukte niet, dus heb ik ingegrepen."

Alfred Schreuder is kritisch op zichzelf na de wedstrijd tegen Fortuna. "Ik leer hier ook van"#FORAJA pic.twitter.com/pCSFlYvF3a — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2022

Kraay junior hoorde het interview van Schreuder met een dubbel gevoel aan. "Ik vind een zelfkritische trainer mooi", vertelde de analist bij Goedemorgen Eredivisie. "Dit kan hij één keer doen, maar dit moet hij niet veel vaker doen. Hij is de trainer van Ajax. Als je dit vaker doet, leidt het tot rumoer in de kleedkamer. Hij is de baas, hij neemt de beslissingen. Ik heb Erik ten Hag verkeerde beslissingen weleens cynisch zien staan te verdedigen bij jou (Milan van Dongen, red.), mij of Jan Joost. Ik vind het heel mooi, maar dit moet hij niet nog een keer doen."

Dusan Tadic

Marciano Vink is vooral van mening dat Schreuder een verkeerd wisselbeleid heeft toegepast. "Ik vind dat hij een uitgelezen mogelijkheid heeft nagelaten om aan de hele groep te laten zien dat hij een acceptabele prestatie verwacht van iedereen. In de eerste helft waren er vier à vijf die zwaar door de ondergrens zakten. Tadic had je ook één op één kunnen wisselen. Dan laat je aan de hele groep zien: ongeacht wie je bent, het maakt niet uit wie je bent, ik verwacht dat je een acceptabele prestatie neerzet. Die kans heeft hij laten liggen."

"Nu wordt het schipperen met vier nummers 10. Berghuis, Klaassen, Kudus en nu dus ook Tadic", gaat Vink verder. "Wat ik wil zeggen: Kudus is gezegd dat hij het fantastisch gedaan heeft in de voorbereiding. Maar hij is nu de vierde nummer 10. Wissel gewoon één op één. Laat zien dat iedereen moet presteren." Kiki Musampa haalt aan dat het lastig is om Tadic te wisselen. "Tadic heeft toch wel credits, hè", aldus de voormalig profvoetballer. "Nou gaan we weer in de credits zitten. Credits zijn leuk, en de volgende keer stel je hem gewoon weer op, maar je laat wel zien dat je een prestatie wil zien", besluit Vink.