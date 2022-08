Club América bevestigt akkoord: Sánchez vliegt zondag naar Amsterdam

Zondag, 7 augustus 2022 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Jorge Sánchez wordt gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Ajax. In de nacht van zaterdag op zondag kwam Club América via Twitter met een officieel statement waarin het bevestigde een akkoord te hebben met de Amsterdammers. Enkel de medische keuring scheidt de rechtsback nog van een meerjarig contract bij Ajax. Sánchez dient bij de regerend landskampioen als opvolger van de naar Bayern München vertrokken Noussair Mazraoui.

De transfer van Sánchez is geen verrassing meer. De Amsterdammers betalen een vaste transfersom van vijf miljoen euro voor de 24-jarige rechtsback. Daarnaast kan de Mexicaanse club nog vijfhonderdduizend euro aan bonussen verdienen aan Sánchez. "Club America meldt overeenstemming te hebben bereikt over de definitieve transfer van Jorge Sánchez naar Ajax", zo valt te lezen in de officiële verklaring. "De speler reist vandaag (zondag, red.) naar Nederland om de bijbehorende fysieke tests uit te voeren. Aansluitend vindt de ondertekening van het contract tussen beide clubs plaats."

Sánchez dient als opvolger van Mazraoui en als concurrent van Devyne Rensch. Laatstgenoemde startte zaterdag in de basis in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en was zelfs trefzeker. Verwacht wordt echter dat hij plaats moet maken indien Sánchez officieel gepresenteerd is bij Ajax. Club América zal hopen dat Sánchez zich de komende jaren goed ontwikkelt in Amsterdam, aangezien dat financieel nog wat extra's kan opleveren. De Mexicanen hebben een doorverkooppercentage weten te bedingen bij de onderhandelingen.

Sánchez droomt al jaren van spelen in een topcompetitie in Europa en wilde de overstap naar Ajax dolgraag maken. Komende week zal hij definitief beginnen aan zijn gewenste avontuur. De rechtsback speelde tot dusver 150 officiële wedstrijden voor Club América, waarin hij twee keer scoorde en acht assists gaf. In 2019 debuteerde Sánchez voor het nationale elftal van Mexico, waarvoor hij tot dusver 21 interlands speelde. Daarin was de verdediger één keer trefzeker. Sánchez is van origine rechtsback, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten.