Sangaré tekent nieuw megacontract bij PSV: ‘Kampioen worden en CL halen’

Zondag, 7 augustus 2022 om 09:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:33

PSV heeft Ibrahim Sangaré langer aan zich weten te binden. Zondagochtend maken de Eindhovenaren bekend dat de middenvelder een nieuw verbeterd contract heeft getekend tot medio 2027. PSV geeft daarmee een duidelijk signaal af, daar de Ivoriaan de voorbije weken veelvuldig op interesse kon rekenen uit het buitenland. Clubs die nu nog een poging willen wagen zullen met een forse transfersom moeten komen.

Onder meer Liverpool was serieus in de markt voor Sangaré. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad meldden eind mei dat scouts van de Champions League-finalist in de slotfase van het seizoen meerdere keren op de tribune hebben gezeten voor de middenvelder van PSV. Een concreet bod bleef echter uit. Sangaré heeft zich bij PSV ontpopt tot een van de dragende krachten en kwam tot dusver in 89 officiële wedstrijden in actie. Daarin wist hij 5 keer te scoren en was hij 6 keer aangever.

"Sinds de eerste dag voel ik me thuis, de manier waarop ik word ontvangen en hoe de mensen met me omgaan, maakt me heel blij", vertelt een opgetogen Sangaré op de clubsite. "Ik wil met PSV kampioen worden en de Champions League halen." De Ivoriaans international mocht al drie prijzen optillen als speler van PSV. Eén keer won hij de TOTO KNVB Beker, twee keer gingen de Eindhovenaren er met de Johan Cruijff Schaal vandoor. Alleen een astronomisch bod lijkt een langer verblijf nog te kunnen dwarsbomen.

Directeur voetbalzaken John de Jong is blij met de contractverlenging van Sangaré. "Het mag duidelijk zijn dat Ibrahim een interessante speler is voor veel clubs, daarom zijn we blij dat hij heeft gekozen om zijn contract te verlengen. We hebben met PSV de ambitie om ons ten opzichte van vorig seizoen te verbeteren en Ibrahim wil daar graag zijn bijdrage aan leveren. Daarom is het zo goed dat hij vroeg in augustus duidelijkheid geeft aan PSV."