Bas Dost straalt van oor tot oor: ‘Ik ben blij dat ik hier nog sta’

Zondag, 7 augustus 2022 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:30

De Eredivisie heeft er met Bas Dost een smaakmaker bij. De spits van FC Utrecht was zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk (2-2) goed voor twee treffers en redde daarmee een punt voor zijn ploeg. De Domstedelingen moesten in de tweede helft alle zeilen bijzetten om niet met een nederlaag aan het nieuwe seizoen te beginnen. Voor de camera's van ESPN sprak Dost na afloop zijn dank uit richting zijn nieuwe werkgever.

Utrecht keek door treffers van Dario Van den Buijs (schot uit een corner) en Iliass Bel Hassani (schot via de binnenkant van de paal) bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. In de tweede helft stelde de ploeg van trainer Henk Fraser echter orde op zaken, dankzij een uitblinkende Dost. De aanvalsleider kon nog geen volle negentig minuten aan en kwam halverwege het duel binnen de lijnen. "Achteraf gezien is het fijn dat we een punt halen. Maar op voorhand wilden we winnen", aldus de spits.

Dost gaf eerder aan te hebben nagedacht over een eventuele beëindiging van zijn carrière. Bij nader inzien is hij blij dat hij dat niet heeft gedaan. "Ik ben op heel veel plekken geweest. Je ziet altijd de mooie dingen, de goals die je maakt. Maar er komt veel meer bij kijken. Er zijn ook heel veel vervelende momenten. Dus daar ga je wel over nadenken. Maar ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Het is ook niet zo dat ik daar extreem over nagedacht heb, maar ik heb wel alles voor mezelf bekeken. Toen kwam ik bij Utrecht terecht", vertelt de aanvaller.

"Ik ben heel blij dat ik deze stap genomen heb. De mensen waarmee ik werk behandelen mij met respect. Ik haal er heel veel plezier uit, dan komen de goals vanzelf", aldus Dost, die zijn doelpunten uitbundig vierde met de meegereisde fans. "Dat is het leven van een spits. Zodra je scoort ben je geliefd, zo werkt het. Ik vond het prachtig overigens. Ik moet gewoon mijn stinkende best doen en keihard werken, dan krijg je dat met het publiek wel. Ik ben blij dat ik hier nog sta."