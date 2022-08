Van Nistelrooij telt zijn zegeningen: ‘Scenario zoals we geschetst hadden’

Zondag, 7 augustus 2022 om 08:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:40

Ruud van Nistelrooij kan met een zorgeloos gevoel toeleven naar de return in de Champions League tegen AS Monaco. Zaterdagavond wist zijn ploeg zonder moeite te winnen van FC Emmen (4-1) en kon hij bovendien een groot aantal spelers sparen. Guus Til en Ibrahim Sangaré bleven de gehele wedstrijd op de bank, Joey Veerman en Cody Gakpo gingen vroegtijdig naar de kant. Ook Philipp Max kreeg rust en werd halverwege gewisseld.

PSV kwam via Johan Bakayoko (assist Xavi Simons) redelijk uit het niets op voorsprong na ruim een kwartier spelen en verloste zich daarmee van een moeizame openingsfase. "Uiteindelijk weet je dat je de kwaliteiten hebt", aldus Van Nistelrooij. "Gakpo kreeg volledige mandekking van hun back, die volgde hem overal, daarom was het soms wat zoeken. Als je de eerste maakt krijg je iets meer ritme. Hun tweede was een knullige eigen goal, dan is het een heel eind klaar."

Nu al het meest knullige eigen doelpunt van het seizoen ??#psvemm pic.twitter.com/JqwIsJvLmA — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2022

Door het scoreverloop kreeg Van Nistelrooij de mogelijkheid om een groot gedeelte van zijn basiself te sparen. Dinsdagavond staat voor de Eindhovenaren de volgende test op het programma, als ten koste van AS Monaco de play-offs van de Champions League moeten worden bereikt. "We hebben de spelers die veel gespeeld hebben in Monaco vandaag kunnen managen door de score. Wat dat betreft hebben we kunnen voldoen aan het scenario dat we geschetst hadden. We gaan het dinsdag zien."

Van Nistelrooij hoopt tegen de Monegasken andermaal te kunnen rekenen op Gakpo. De flankspeler imponeerde tegen Emmen met twee treffers en is ondanks veelvuldige interesse uit het buitenland nog altijd contractspeler van PSV. "Zonder tegenbericht gaan wij er gewoon vanuit dat hij bij ons is", aldus Van Nistelrooij. "Dat is het enige dat telt. Maar we weten ook allemaal dat er heel veel kan gebeuren in het voetbal. Als er clubs komen en bepaalde bedragen... Dat weet je. Dan gaat het tot het einde van de deadline door. Anders gaan we er vanuit dat hij blijft."