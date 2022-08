Horroravond compleet voor Kieftenbeld bij langverwachte terugkeer in Nederland

Zondag, 7 augustus 2022 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

Maikel Kieftenbeld heeft bij zijn rentree in de Eredivisie mogelijk een zware knieblessure opgelopen. De middenvelder kwam zaterdagavond in de met 4-1 verloren uitwedstrijd tegen PSV ongelukkig in botsing met invaller Sávio en greep meteen naar zijn knie. Eerder in de wedstrijd raakte de middenvelder al betrokken bij een uiterst knullig eigen doelpunt. In een poging de bal weg te werken schoot Kieftenbeld tegen zijn eigen standbeen aan voor de 2-0.

Alsof de avond nog niet teleurstellend genoeg was met een eigen doelpunt en een flink pak slaag, sloeg het noodlot in de laatste minuut van de blessuretijd nogmaals toe voor Kieftenbeld. Invaller Sávio dribbelde in een gretige poging nog iets uit te richten op de middenvelder van FC Emmen af, waarna Kieftenbeld eerder bij de bal was en de Braziliaan tegen zich aan zag vallen. De controleur greep meteen naar zijn knie, eens te meer omdat hij eerder in de lappenmand heeft gelegen.

"Dat ziet er niet goed uit", liep trainer Dick Lukkien bij ESPN alvast op de zaken vooruit. "Dat moeten we uiteraard afwachten, maar eerste berichten zijn dat hij last van zijn knie heeft. Dat zou een veel grotere domper zijn. Het is heel vervelend." Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de schade exact is. Het is niet voor het eerst dat Kieftenbeld zwaar geblesseerd raakt aan zijn knie. In het voorjaar van 2019 scheurde hij als speler van Birmingham City de voorste kruisband van zijn rechterknie en wachtte een revalidatie van negen maanden.

De zware blessure van Kieftenbeld was een treurig slotstuk van een toch al sombere avond voor de promovendus. Emmen hoefde geen moment te rekenen op een stunt in Eindhoven en keek na een uur tegen een 4-0 achterstand aan. Ole Romeny deed met een fraaie treffer uit de draai nog wel iets terug, maar dat was slechts voor de statistieken. Emmen is door de nederlaag voorlopig de hekkensluiter in de Eredivisie achter SC Cambuur en Fortuna Sittard, die hun wedstrijden ook verloren.