ESPN analyseert PSV: ‘Waarom is die man in godsnaam geen international?’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:01

Walter Benítez heeft in de eerste drie wedstrijden van het seizoen de volledige tafel van De Eretribune op ESPN overtuigd. De 29-jarige doelman van PSV, die transfervrij overkwam van OGC Nice, heeft zich volgens onder meer Arnold Bruggink nu al bewezen als rustpunt in het elftal. "Er staat echt iemand", aldus de oud-aanvaller na afloop van het openingsduel van PSV in de Eredivisie tegen FC Emmen (4-1).

Benítez kreeg bij de seizoensouverture in de competitie nauwelijks iets te doen, maar kon zich toch eenmaal onderscheiden. "Een geweldige redding op een heel goed schot van Ole Romeny", analyseert Kees Kwakman na afloop. Benítez was kort voor die redding kansloos op een knap schot uit de draai van Romeny, maar keerde een nieuwe venijnige poging van de spits van Emmen met een snelle reflex.

Bruggink is als gezegd onder de indruk. "Het werkt wel raar, eigenlijk: je zit naar die wedstrijd te kijken bij AS Monaco (1-1, red.) en je denkt: nou, er kan eigenlijk niet zoveel gebeuren", aldus Bruggink. "Dat komt omdat het een gozer is waarbij je het gevoel krijgt: daar staat ook echt iemand. Zo rustig. Je ziet het ook in de manier hoe hij de andere spelers coacht. Hij straalt gewoon heel veel vertrouwen uit. Vorig seizoen was het bij PSV natuurlijk juist andersom, dan kreeg je vaak het gevoel: als dat maar goed gaat." Toen stond Joël Drommel, nu bankzitter, het grootste deel van het seizoen in het doel.

Ook buiten het veld is Benítez volgens Bruggink een grote aanwinst. "Qua karakter: het is een gast die meteen met iedereen contact maakt. Dat scheelt ook heel veel, een nieuwe keeper die binnenkomt en gewoon met de materiaalman praatjes maakt en sociaal ook handig is." Hugo Borst is eveneens overtuigd en heeft slechts één vraag: "Waarom staat die man in godsnaam niet in het Argentijnse elftal?" De vraag blijft in de studio van ESPN onbeantwoord.

Benítez was voor zijn komst naar Eindhoven vijf seizoenen lang een betrouwbare sluitpost voor OGC Nice, maar kreeg nooit een kans in het Argentijnse elftal. De goalie kwam wel drie keer uit voor de Onder 20 van het Zuid-Amerikaanse land en stond in 2016 op het punt om mee te gaan naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, maar raakte geblesseerd. Door zijn roots zou Benítez ook mogen uitkomen voor Paraguay. Emiliano Martínez (Aston Villa) is de eerste doelman van Argentinië, met normaliter daarachter Geronimo Rulli (Villarreal), Juan Musso (Atalanta) en Franco Armani (River Plate).