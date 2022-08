Wout Weghorst vervult heldenrol bij debuut Besiktas met assist in minuut 96

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:13

Besiktas heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. In eigen huis was de ploeg van trainer Valérien Ismaël met 1-0 te sterk voor Kayserispor. Wout Weghorst debuteerde in de Süper Lig en maakte de negentig minuten vol. De spits speelde een belangrijke rol in de overwinning, daar hij in de 96ste speelminuut de assist gaf op matchwinner Rachid Ghezzal.

De grootste kans van de openingsfase werd genoteerd Kayserispor, waar Bilal Bayazit onder de lat stond. Mario Gavranovic waagde een poging van binnen het zestienmetergebied, maar kreeg zijn inzet niet tussen de palen. Hoewel Besiktas in het eerste bedrijf de bovenliggende partij was en de meeste doelpogingen noteerde, slaagde men er niet om Bayazit te kloppen. Ook Weghorst beproefde zijn geluk met een doelpoging na een voorzet vanaf de flanken; zijn schot verdween aan de voor Besiktas verkeerde kant van de paal.

In het tweede bedrijf kwam Besiktas in een emotionele achtbaan terecht. De thuisploeg werd in het zadel geholpen in de 67ste speelminuut, toen Ali Karimi (Kayserispor) zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter Ümit Özturk. Lang slaagde Besiktas er niet in te profiteren van het numerieke overwicht en bovendien werd een treffer Cenk Tosun in de 84ste minuut afgekeurd wegens buitenspel. Toen Tosun diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg en mocht vertrekken, leek de avond uit te draaien op een fiasco. Niets bleek echter minder waar, want in de 96ste minuut werd de ban gebroken. Weghorst kreeg de bal binnen het zestienmetergebied en legde het leer klaar voor Ghezzal, die vanaf de rand van het zestienmetergebied raak schoot: 1-0.