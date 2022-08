Invaller Bas Dost met twee goals goud waard voor FC Utrecht bij droomdebuut

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

RKC Waalwijk en FC Utrecht hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Het scorebord in het Mandemakers Stadion gaf na negentig minuten voetbal een 2-2 eindstand aan. De grote man aan de kant van de ploeg van Henk Fraser was debutant Bas Dost, die in de 46ste minuut bij een 2-0 achterstand binnen de lijnen kwam en zijn ploeg vervolgens met een dubbelslag aan een punt hielp.

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Othman Boussaid, die in de vijfde speelminuut van binnen het zestienmetergebied rakelings naast schoot. Ook RKC deed tien minuten later een duit in het zakje via Iliass Bel Hassani; het ontbrak de middenvelder echter aan fortuin in de afronding. De score werd in de vijftiende speelminuut geopend. Na een hoekschop vanaf de rechterkant kopte Michiel Kramer de bal door richting de tweede paal, waar Dario Van den Buijs stond om van dichtbij binnen te schieten: 1-0.

Na een impasse van circa een half uur kwam het scorebord op slag van het rustsignaal opnieuw in beweging. Vanaf de linkerkant legde Thierry Lutonda de bal breed op Bel Hassani, die met een fraaie uithaal van buiten het zestienmetergebied de rechterbenedenhoek vond: 2-0. Fraser zag dat zijn ploeg een aanvallende impuls nodig had en besloot Dost aan het begin van de tweede helft in te brengen ten koste van Anastasios Douvikas. Die wissel bleek een gouden zet.

Zeven minuten na zijn invalbeurt zag Dost hoe doelman Etienne Vaessen zich verkeek op een afstandsschot van Boussaid. De spits reageerde zeer alert en tikte van dichtbij binnen: 2-1. In het restant van de tweede helft nam de druk van Utrecht op het vijandige doel toe en Dost kreeg nog een goede kans op de gelijkmaker. De kopbal van Dost ging rakelings over. Namens RKC kwam Shawn Adewoye in de gelegenheid om de marge te verdubbelen, maar de verdediger leek te schrikken van zijn kans en schoot rakelings naast.

In de 85ste minuut slaagde Dost erin alsnog in om zijn tweede van de avond te maken. Vanaf de rechterkant van het veld had Luuk Brouwers een afgemeten voorzet in huis op de aanvalsleider, die met een bekeken kopbal voor de gelijkmaker zorgde: 2-2. In de slotfase van het duel werd Dost nog meermaals gezocht door Utrecht, maar een overwinning zat er niet meer in.