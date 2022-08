Alles valt op zijn plek voor PSV bij Eredivisie-opening tegen FC Emmen

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 21:48 • Jeroen van Poppel

PSV heeft zaterdagavond een ideale start in de Eredivisie beleefd. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kende geen enkel probleem met FC Emmen, dat al bij rust tegen een 3-0 achterstand aankeek. Zo kon PSV na rust, in aanloop naar de cruciale return tegen AS Monaco in de voorronde van de Champions League, flink gas terugnemen. Via Cody Gakpo, die in totaal twee keer scoorde, en een tegentreffer van Ole Romeny werd het uiteindelijk 4-1.

Ibrahim Sangaré kwam aangeslagen uit de strijd in Monaco en bleef bij de seizoensouverture in de Eredivisie op de bank. Ook Guus Til zat daar de hele wedstrijd, waardoor er ruimte op het middenveld kwam voor Xavi Simons en Érick Gutiérrez. Op de rechterflank kregen Ki-Jana Hoever en Johan Bakayoko een kans in de basis. FC Emmen versterkte zich deze zomer met onder meer Maikel Kieftenbeld en voormalig Ajacied Richairo Zivkovic, die beiden aan de aftrap verschenen voor hun debuut.

Nu al het meest knullige eigen doelpunt van het seizoen ??#psvemm pic.twitter.com/JqwIsJvLmA — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2022

PSV had zich geen beter wedstrijdverloop kunnen voorstellen, want FC Emmen was geen moment opgewassen tegen de Eindhovense aanvalsdrang. In de achttiende minuut opende PSV uit nota bene een counter de voorsprong, nadat Emmen een hoekschop had genomen. Xavi Simons overbrugde met de bal aan de voet een grote afstand en leverde een ragfijne pass op Bakayoko, die het oog in oog met Eric Oelschlagel afmaakte: 1-0.

Acht minuten later maakte Emmen er zelf op uiterst knullige wijze 2-0 van. Een vrije trap van Gakpo belandde in een flipperkast van Drentse benen en werd door Kieftenbeld op de achterlijn via zijn eigen standbeen pijnlijk in eigen doel geschoten. Zeven minuten voor rust leidde Armando Obispo met een fraaie onderschepping aan de zijlijn de 3-0 in. De verdediger gleed de bal weg bij Rui Mendes en stuurde Gakpo weg in de diepte. De linkerspits verraste Jeroen Veldmate door buitenom te gaan en met links de korte hoek te vinden.

De uiterst gunstige tussenstand bood PSV de ruimte om Philipp Max en Joey Veerman al in de rust te wisselen. Gakpo maakte tien minuten na rust de vierde Eindhovense treffer, nadat hij ditmaal één-op-één werd gezet Luuk de Jong. Het was voor Gakpo een koud kunstje om de bal vervolgens in de verre hoek te leggen: 4-0. De aanvaller werd net als Obispo na een uur spelen gewisseld. Emmen profiteerde twee minuten later van onhandig balverlies van Gutiérrez en wist via Ole Romeny een eretreffer op het scorebord te zetten: 4-1. De spits kon op tien meter in grote vrijheid aannemen en drukte onberispelijk af in de onderhoek.

PSV liet de teugels vieren en beperkte zich tot het rondspelen van de bal. Emmen kwam er nog gevaarlijk uit via opnieuw Romeny, die Walter Benítez met een schot dwong tot zijn eerste echte redding. De Jong zocht aan de overzijde nog naar zijn felbegeerde treffer, maar kreeg de bal zowel met een kopbal als intikker niet in het doel. De spits werd in blessuretijd naar de kant gehaald voor debutant Sávio, die van Troyes wordt gehuurd.