Chelsea bouwt na penalty van Jorginho op ijzersterke verdediging

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:49

Chelsea heeft zijn eerste drie punten van het seizoen in de Premier League binnen. De ploeg van Thomas Tuchel boekte zaterdag op bezoek bij Everton een benauwde 0-1 overwinning. Jorginho werd met een strafschop in blessuretijd van de eerste helft matchwinner, waarna de hernieuwde defensie van Chelsea de gelederen knap gesloten hield en nauwelijks iets weggaf.

Chelsea raakte in de transferzomer onder meer Antonio Rüdiger en Romelu Lukaku kwijt, die vervangen werden door debutanten Kalidou Koulibaly en Raheem Sterling. Tuchel liet Hakim Ziyech de hele wedstrijd op de bank. Bij Everton kreeg manager Frank Lampard na een uiterst moeizaam eerste seizoen versterking in de persoon van centrumverdediger James Tarkowski en aanvaller Dwight McNeil, die beiden aan de aftrap verschenen op Goodison Park.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Everton had slechts een derde van het balbezit, maar slaagde er in de eerste helft lange tijd in de gelederen gesloten te houden. Wel was er na negentien minuten een gevaarlijk schot van zestien meter van Mason Mount, gekeerd door Jordan Pickford. Zelf kwam Chelsea enkele minuten later goed weg, toen Édouard Mendy een kopbal van Tarkowski onder de lat vandaan tikte. Het enige moment uit de eerste helft dat Chelsea een doorbraak in het strafschopgebied forceerde, werd de knap weggedraaide Ben Chillwel neergelegd door Abdoulaye Doucouré.

Jorginho mocht naar aanleiding daarvan diep in blessuretijd aanleggen voor een strafschop. De Italiaans international liet zijn kenmerkende 'hupje' achterwege en schoot beheerst in de onderhoek: 0-1. Het noopte Everton tot meer aanvallende drang na rust. Demarai Gray zag een dreigende poging vroeg in de tweede helft geblokt worden door Thiago Silva. De beste kans voor the Toffees volgde uit een hoekschop. Alex Iwobi legde panklaar voor Doucouré, die van een meter of acht stuitte op de snel uitgekomen Mendy.

Chelsea dacht de wedstrijd zeven minuten voor tijd te beslissen via Sterling. De aanvaller kreeg van mede-debutant en invaller Marc Cucurella een opgelegde kans, maar zag zijn intikker wonderbaarlijk weggehaald worden door Vitaliy Mykolenko. Mede door een medisch noodgeval op de tribune kwamen er liefst tien minuten blessuretijd bij, maar Chelsea kwam daarin totaal niet in de problemen.