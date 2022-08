Dessers bevestigt transfer: ‘Ik heb altijd gedroomd van een topcompetitie'

Cyriel Dessers is dicht bij een transfer naar Cremonese, zo bevestigt hij zaterdag na afloop van het duel tussen KRC Genk en Eupen (4-2). De spits begon als basisspeler aan de ontmoeting in de derde speelronde van de Jupiler Pro League en werd in de 69ste speelminuut naar de kant gehaald. Na het laatste fluitsignaal nam Dessers uitgebreid de tijd om het thuispubliek te bedanken, terwijl hij in gesprek met Sporza erkent dat het voelde als een afscheidswedstrijd.

“Of dit een afscheid was? Misschien wel een beetje”, opent Dessers. “Het is geen geheim meer dat een transfer dichtbij is. De kans zit er dik in dat het inderdaad Italië wordt. Dat kan ik nu wel zeggen. Ik heb altijd gedroomd van een topcompetitie en die droom komt nu dichtbij. Morgen wordt nog een belangrijke dag, want dan moeten de clubs het eens worden. Ik ben even benieuwd als jullie."

“Als ik in Genk zou blijven, zou ik misschien kunnen meedoen voor de topscorerstitel”, vervolgt Dessers. “Ik ben toe aan iets nieuws. Ik heb in België en Nederland gevoetbald en daar alle stadions en ploegen wel gezien.” In de eerste twee duels van het nieuwe seizoen kwam Dessers al driemaal tot scoren. Tegen Standard Luik was de voormalig spits van onder meer Feyenoord tweemaal trefzeker, terwijl hij tegen Club Brugge één keer scoorde. In zijn vermoedelijke afscheidsduel tegen Eupen trof de aanvaller geen doel.

Afgelopen woensdag werd al bekend dat Cremonese bereid is om aan de vraagprijs van 6,5 miljoen euro te voldoen. Daarmee zou Dessers 2,5 miljoen euro duurder zijn dan het bedrag waarvoor Feyenoord zijn koopoptie in juni had kunnen lichten. In de komende dagen lijkt de transfer naar de Serie A-club definitief beklonken te worden.