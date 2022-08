Perez: ‘Ajax wil op elke positie een topper, dat is hier niet het geval'

Kenneth Perez vindt dat de keeperspositie bij Ajax niet 'top' bezet is. De analist van ESPN zag zaterdag hoe Remko Pasveer tegen Fortuna Sittard de kans kreeg van Alfred Schreuder. De 38-jarige goalie kreeg twee doelpunten om de oren, onder meer een prachtige vrije trap van Burak Yilmaz, maar Ajax won dus alsnog. "Na zo'n eerste helft ben je natuurlijk opgelucht", aldus Pasveer na afloop.

Ajax kwam in de eerste helft al vroeg op achterstand door een treffer van Paul Gladon en wist daar voor rust weinig tegenover te zetten. "Het gaat er uiteindelijk om wat je met het balbezit doet en dat je kansen creëert", zegt Pasveer. "We waren traag en switchten te weinig van kant, waardoor we weinig ruimte hadden. In de tweede helft hebben we dat beter gedaan."

Wat een entree! Debutant Burak Yilmaz krult een vrije trap heerlijk binnen ???? pic.twitter.com/GaUzMO4zo9 — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2022

Pasveer kreeg dus de voorkeur boven Gorter, die in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 verlies) behoorlijk in de fout ging. Leo Oldenburger stelt dat Pasveer nu eerste keeper is. "Wie heeft dat gezegd?", glimlacht Pasveer. "Ik heb van de trainer gehoord dat ik vandaag speel. Dat is de situatie en meer is er eigenlijk niet gezegd. We willen allemaal graag spelen en ik mocht vandaag spelen, daar ben ik blij mee. Je weet dat met keepers niet heel snel gewisseld wordt ,maar je moet altijd blijven presteren, dat is alleen maar goed bij een club als Ajax. Als je wil blijven staan moet je presteren."

Perez concludeert dat Schreuder 'geen behoefte' heeft om nu al een eerste doelman aan te wijzen. "Daar heeft hij geen behoefte aan. Blijkbaar ontlopen ze elkaar niet veel." Perez vindt de positie wel een zorgenkindje bij Ajax. "De ambitie die Ajax heeft is dat ze op elke plek een topper willen hebben, maar ze hebben natuurlijk in de goal geen topper. Pasveer heeft het goed gedaan, maar het is natuurlijk niet een topper. Hij is 39 (38, red.), dat is niet iemand waarop je altijd kunt bouwen, hoewel hij het vorig jaar goed heeft gedaan, dat wil ik wel blijven benadrukken. Maarten (Stekelenburg, red.) is natuurlijk geblesseerd en ook aan de oude kant, Jay Gorter hebben we zaterdag gezien: dat is een jonge keeper en je moet maar afwachten hoe hij het doet. Het is ook lastig voor een trainer."

De vrije trap van Yilmaz

Pasveer kon in de slotfase een harde vrije trap van Yilmaz niet uit zijn doel houden. "Je weet dat hij de kwaliteiten heeft en hij kan met rechts in beide hoeken schieten, ik zat een beetje in dubio", aldus de ervaren goalie. "Ik weet niet of hij door of over de muur ging, ik heb het ook nog niet teruggezien. Ik had denk ik niet heel veel anders had kunnen doen. Je moet eigenlijk zorgen dat je op die plek geen overtreding."

Perez wijst de muur aan als schuldige bij Ajax. "Het is gewoon een harde bal, maar de muur...", aldus de Deen. "De muur gaat uit elkaar, en de een springt ook met zijn rug naar de bal toe. Wat je wil van de muur: bij elkaar blijven, gezamenlijk omhoog springen en met het gezicht naar de bal toe. Hier springt de een naar links, de ander met zijn rug, en dan is de keeper kansloos. Hij is eigenlijk voor de andere hoek. De muur springt gewoon heel slecht hier."