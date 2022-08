Monaco spaart halve elftal en komt goed weg in generale richting PSV

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 19:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:54

AS Monaco kan met een goed gevoel toewerken naar het duel met PSV komende dinsdag in de derde voorronde van de Champions League. De Monegasken wonnen hun eerste Ligue 1-duel van het seizoen zaterdagmiddag met 1-2 van RC Strasbourg. De doelpunten van Monaco kwamen op naam van Krépin Diatta en Sofiane Diop, die afgelopen dinsdag tegen PSV (1-1) allebei nog op de bank begonnen. De aansluitingstreffer werd gemaakt door Habib Diallo.

Behalve Diatta en Diop liet trainer Philippe Clement nog vier andere spelers aan de aftrap verschijnen ten opzichte van het duel tegen PSV. Zo stonden ook Ruben Aguilar, Jean Lucas, Breel Embolo en Gelson Martins in de basis tegen Strasbourg, terwijl Vanderson, Eliot Matazo, Aleksandr Golovin, Wissam Ben Yedder, Kevin Volland en Takumi Minamino niet als basisspeler aan de wedstrijd begonnen. Ook Myron Boadu was er niet bij; hij was nog niet volledig hersteld van zijn voetblessure.

HEERLIJKE VOLLEY ?? Diatta zet Monaco vlak voor rust op voorsprong met een prachtige goal ??#ZiggoSport #Ligue1 #RCSAASM pic.twitter.com/iTEAYnzCEL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 6, 2022

In de openingsfase van de wedstrijd deden de teams niet veel voor elkaar onder, al waren de grootste mogelijkheden voor thuisploeg Strasbourg. Tot twee keer toe was het Dimitri Liénard die dicht bij de openingstreffer was, maar beide keren was Monaco-doelman Alexander Nübel een sta-in-de-weg. Naarmate de eerste helft vorderde kregen de bezoekers meer kansen, en dat resulteerde vlak voor rust in de 0-1 van Diatta. Een corner werd doorgekopt en belandde net buiten het strafschopgebied voor de voeten van de Senegalees. Hij nam de bal in één keer uit de lucht en volleerde hem zo schitterend achter doelman Matz Sels.

Aansluitingstreffer voor Strasbourg ?? Diallo kopt de 1-2 binnen en de spanning is terug ??#ZiggoSport #Ligue1 #RCSAASM pic.twitter.com/Eh1isQ1dfE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 6, 2022

Vlak na de rust verdubbelde Monaco de voorsprong. Nadat de bal na een mooie combinatie voor de voeten van Diop belandde, kon hij simpel binnentikken: 0-2. Monaco leek de zege al binnen te hebben, raakte via Lucas zelfs nog de paal, maar werd weer met beide benen op de grond gezet toen Strasbourg-aanvaller Diallo de aansluitingstreffer binnenknikte. In het restant van het duel was het billenknijpen voor de Monegasken en Strasbourg leek in de blessuretijd zelfs op 2-2 te komen, maar de treffer van Diallo werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarmee verzekerde Monaco zich van de eerste overwinning van het seizoen.

Komende dinsdag om 20:30 uur trappen PSV en Monaco in Eindhoven af voor de return in de derde voorronde van de Champions League. Het eerste duel eindigde door doelpunten van Joey Veerman en Axel Disasi in 1-1. De winnaar neemt het in de play-offs op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Rangers en Union Saint-Gilloise. Het eerste duel in dat treffen eindigde afgelopen dinsdag in 2-0 voor de Belgen.