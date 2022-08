Ruud van Nistelrooij gooit middenveld PSV om voor eerste Eredivisie-duel

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 18:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:11

De opstelling van PSV voor het thuisduel met FC Emmen is bekend. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft besloten om zijn opstelling op vier plekken te wijzigen ten opzichte van het duel met AS Monaco (1-1). Ismael Saibari wordt op rechtsbuitenpositie vervangen door Johan Bakayoko, terwijl Ki-Jana Hoever terugkeert in de basis ten koste van Philipp Mwene. Op het middenveld krijgen Xavi Simons en Érick Gutiérrez de voorkeur boven respectievelijk Guus Til en Ibrahim Sangaré. De aftrap vindt om 20.00 uur plaats in het Philips Stadion.

Doelman Walter Benítez maakt zaterdagavond zijn debuut in de Eredivisie. Voor de sluitpost staat een viermansverdediging, waarin Hoever terugkeerde. In de voorronde van de Champions League gaf Van Nistelrooij nog de voorkeur aan Mwene. Jordan Teze speelt net als de afgelopen duels centraal achterin en vormt het centrale duo met Armando Obispo. Philipp Max geeft invulling aan de linksbackpositie.

De ervaren André Ramalho kijkt opnieuw vanaf de bank. Vorige week zaterdag keerde de Braziliaan terug van zijn enkelblessure. Een half uur voor tijd mocht Ramalho invallen, terwijl hij ook tegen Monaco als invaller minuten maakte. Op het middenveld voert Van Nistelrooij dus twee wijzigingen door: mogelijk krijgen Sangaré en Til rust in aanloop naar de return tegen Monaco. Joey Veerman behoudt zijn plek en vormt het middenveld met Simons en Gutiérrez.

Voorin starten de Eindhovenaren met Bakayoko, Luuk de Jong en Cody Gakpo. Aanwinst Sávio mocht al meedoen in het duel tussen Jong PSV en Willem II (1-1) en zit zaterdagavond als wisselspeler bij de selectie voor de ontmoeting met Emmen. Yorbe Vertessen, Carlos Vinícius staan met blessures aan de kant. Bakayoko, Xavi Simons en Richard Ledezma zijn de meest voor de hand liggende alternatieven voorin.

Opstelling PSV: Benítez; Hoever, Teze, Obispo, Max; Gutiérrez, Veerman, Simons; Bakayoko, De Jong, Gakpo

Opstelling FC Emmen: Oelschlägel; Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld; Kieftenbeld, Vlak, Romeny; Bernadou, Zivkovic, Mendes