Herstelwerkzaamheden behoeden Ajax voor puntenverlies; Yilmaz scoort fraai

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 18:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:59

Ajax heeft zaterdagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard puntenverlies weten te voorkomen tijdens de seizoensopener. De ploeg van trainer Alfred Schreuder had het moeilijk met de Limburgers en had na rust herstelwerkzaamheden nodig om zich te behoeden voor een eerste tik: 2-3. Nadat Paul Gladon de score had geopend namens de thuisploeg en voor de eerste Eredivisietreffer van het seizoen 2022/23 had getekend, stelden Kenneth Taylor, Devyne Rensch en de ingevallen Brian Brobbey orde op zaken voor de Amsterdammers. Een prachtige vrije trap van de ingevallen Burak Yilmaz maakte het nog even spannend, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet.

Schreuder koos ervoor om Jay Gorter te slachtofferen na zijn matige optreden in de Johan Cruijff Schaal. Remko Pasveer verdedigde het doel van Ajax. Verder was er door de schorsing bij Edson Álvarez een basisplaats voor Perr Schuurs. De verdediger vormde samen met Jurriën Timber het hart van de defensie. Daley Blind schoof om die reden een linie door en werd op het middenveld geflankeerd door Steven Berghuis en Kenneth Taylor. Steven Bergwijn en Owen Wijndal maakten hun Eredivisiedebuut namens Ajax, voor Mohammed Kudus was er opnieuw geen basisplek. Bij Fortuna Sittard zat Burak Yilmaz bij de selectie, maar hij was niet fit genoeg om te beginnen.

Fortuna liet vanaf het eerste fluitsignaal zien met welke intenties het aan het seizoen wilde beginnen. Het elftal van Sjors Ultee zat er bovenop en werd gesteun door een kleine 12.000 aanwezige supporters. Zij zagen hoe Gladon al na vijf minuten spelen de score opende. De spits werd na balverlies van Steven Bergwijn alleen op Pasveer afgestuurd, was Schuurs te snel af en rondde af in de linkerhoek: 1-0. De fysieke strijd illustreerde zich in de persoon van Mats Seuntjens, die als aanvoerder voorop ging in de strijd en ontsnapte aan een tweede gele kaart na overtredingen op Rensch en Antony.

Ajax zette daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover. Dusan Tadic schoot een vrije trap in de muur en Yanick van Osch pareerde een inzet van Taylor. Laatstgenoemde zag bovendien een doelpunt worden afgekeurd vanwege een duw in de rug bij Rodrigo Guth. Bij aanvang van de tweede helft voerde Schreuder twee wissels door. Brian Brobbey en Davy Klaassen kwamen binnen de lijnen voor Schuurs en Steven Berghuis. Het leidde al snel tot de gelijkmaker, toen na een indirecte corner een indraaiende voorzet van Taylor plots binnenviel bij de tweede paal: 1-1. De inlopende Klaassen kwam net te kort om de treffer op zijn naam te laten zetten.

De wissels bezorgden Ajax duidelijk nieuw elan. Twee minuten na de gelijkmaker tekende Rensch voor de voorsprong. De verdediger combineerde met Brobbey, omspeelde Van Osch en rondde af. Een luchtje buitenspel van de spits werd weggenomen door de VAR. Ajax was in die fase duidelijk de bovenliggende partij en maakte in de persoon van Brobbey na een uur spelen aan alle onzekerheid een einde. Opnieuw rook het naar buitenspel, maar ook ditmaal ging het Amsterdamse feestje door. De invaller werd via Bergwijn en Tadic gevonden bij de tweede paal voor de 1-3. Bij Fortuna gingen de handen in het laatste kwart terecht op elkaar voor Yilmaz, die na ruim een uur spelen binnen de lijnen kwam voor zijn debuut.

Het was echter Ajax dat de score verder dacht uit te bouwen. Bergwijn rondde beheerst af na diep te zijn gestuurd door Tadic, maar werd terecht teruggefloten door de VAR en zag door zijn eerste Eredivisietreffer in Amsterdamse dienst een streep gaan. Het was Yilmaz die het duel plots weer spannend maakte in de slotfase. De spits werd eerst vakkundig afgestopt door Jurriën Timber, maar schoot niet veel later alsnog raak. Uit een schitterende vrije trap op ruim twintig meter van het doel liet hij Pasveer voor de tweede keer kansloos. Het bleek te laat voor een serieus slotoffensief.