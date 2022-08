Tottenham Hotspur opent Premier League-seizoen met overtuigende zege

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 18:03 • Laatste update: 19:45

Tottenham Hotspur is het nieuwe seizoen van de Premier League begonnen met een overtuigende zege. In eigen huis werd Southampton overtuigend met 4-1 aan de kant gezet. Tegelijkertijd konden ook Newcastle United, Leeds United en AFC Bournemouth de eerste drie punten bijschrijven. Bij the Magpies bleef Sven Botman negentig minuten op de bank.

Tottenham Hotspur - Southampton 4-1

The Spurs keken na twaalf minuten plots tegen een vroege achterstand aan nadat James Ward-Prowse vanaf een meter of veertien uit een volley knap afdrukte: 0-1. De thuisploeg stelde echter snel orde op zaken, want halverwege de tweede helft kopte Ryan Sessegnon een voorzet van Dejan Kulusevski overtuigend binnen. Tottenham slaagde erin de wedstrijd na een klein half uur volledig te kantelen via Eric Dier, die ook met het hoofd trefzeker was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ploeg van trainer Antonio Conte was in het tweede bedrijf los en poogde de wedstrijd al snel in het slot te gooien. Tottenham liep uiteindelijk uit naar een comfortabele voorsprong dankzij Mohammed Salisu, die een voorzet van Sessegnon in eigen goal liep. Kulesevski bepaalde de eindstand met een simpele schuiver na 63 minuten uiteindelijk op 4-1.

Newcastle United - Nottingham Forest 2-0

Bij de thuisploeg koos manager Eddie Howe ervoor om Botman negentig minuten lang op de bank te houden. Het duo Fabian Schär en Dan Burn kreeg in het hart van de defensie de voorkeur. Uitgerekend Schär wist de score na een klein uur te openen voor Newcastle door vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai uit te halen. Nottingham Forest wist als promovendus lange tijd in de wedstrijd te blijven, maar in de 78ste minuut kwamen the Magpies dan toch op 2-0 via Callum Wilson, die een voorzet van Joelinton zacht toucheerde, waarna de bal in de lange hoek verdween.

Leeds United – Wolverhampton Wanderers 2-1

Bij Leeds United zat de van Feyenoord overgekomen Luis Sinisterra vanwege een blessure niet bij de selectie. Ex-Ajacied Rasmus Kristensen en de Nederlandse Pascal Struijk begonnen wel in de basis bij de thuisploeg, waar Crysencio Summerville bovendien op de bank zat. Wolverhampton kwam via Daniel Podence al vroeg op voorsprong in Leeds: de bal werd teruggekopt op de Portugees, waarna hij fraai raak volleerde. In de 24e minuut kwam Leeds United langszij via Rodrigo Moreno Machado, die de bal vanaf rechts knap in de korte hoek achter doelman José Sá schoot. Lang stond het daarna gelijk, totdat Wolverhampton-verdediger Rayan Aït-Nouri een voorzet achter zijn eigen doelman gleed: 2-1 voor Leeds United. Dat was tevens de eindstand.

AFC Bournemouth – Aston Villa 2-0

AFC Bournemouth kende een droomstart van het seizoen tegen Aston Villa, waar Anwar El Ghazi niet in de selectie was opgenomen. De thuisploeg stond al binnen twee minuten op voorsprong, nadat Jefferson Lerma de bal via een corner voor z’n voeten zag belanden en snoeihard raakschoot. In het vervolg van de wedstrijd was Aston Villa enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar het was AFC Bournemouth dat de laatste goal maakte: een hoge voorzet in de tachtigste minuut belandde op het hoofd van Kieffer Moore, die zodoende voor de 2-0 eindstand tekende.