Doan en Becker laten zich direct zien tijdens eerste Bundesliga-speelronde

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 17:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:41

Sheraldo Becker heeft zich zaterdagmiddag in positieve zin weten te onderscheiden. De 27-jarige vleugelaanvaller was namens Union Berlin tijdens de stadsderby tegen Hertha BSC goed voor een goal en een assist. Becker nam de 2-0 voor zijn rekening, waarna Union uiteindelijk met 3-1 zegevierde. Tegelijkertijd was Ritsu Doan trefzeker bij een 0-4 zege van SC Freiburg op FC Augsburg.

1. FC Union Berlin - Hertha BSC 3-1

Becker kreeg van trainer Urs Fischer een basisplaats toebedeeld, terwijl Danilho Doekhi de gehele wedstrijd op de bank bleef. Aan de kant van Hertha kon ook Deyovaisio Zeefuik niet rekenen op speelminuten. Met een half uur op de klok wist de thuisploeg de ban te breken via Jordan Siebatcheu, die na een ragfijne voorzet van Becker bij de eerste paal binnenknikte: 1-0. Al vroeg in de tweede helft wist de in Amsterdam geboren aanvaller de marge te verdubbelen nadat Janik Haberer hem de diepte in stuurde. Oog in oog met doelman Oliver Christensen faalde Becker niet: 2-0. Het duel werd vervolgens al snel beslist door Robin Knoche, die uit een hoekschop raak kopte. Met een geplaatst schot in de lage hoek was Dodi Lukebakio namens de bezoekers in de slotfase nog verantwoordelijk voor de eretreffer.

FC Augsburg - SC Freiburg 0-4

Met Mark Flekken en Ritsu Doan in de basis bij Freiburg en Jeffrey Gouweleeuw aan de zijde van de thuisploeg was het Freiburg dat het duel binnen enkele minuten na rust in het slot gooide. Vanaf de aftrap kwam de bal terecht bij Kiliann Sildillia, die vanaf rechts de voorzet gaf en het hoofd van Michael Gregoritsch vond. Amper twee minuten later was het opnieuw raak. Vanuit een schier onmogelijke hoek draaide Vincenzo Grifo een vrije trap op fenomenale wijze in de verre kruising. Nadat een doelpunt van Roland Sallai vervolgens werd afgekeurd vanwege buitenspel, tilde Matthias Ginter de marge alsnog naar drie. Het slotakkoord kwam tien minuten voor tijd van de voet van Doan, die van de rand van de zestien met een bekeken schot de rechterhoek vond: 0-4.