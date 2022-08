Milan van Dongen prikkelt Schreuder: ‘Ik vind het cynisch wat je nou wil vragen’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:42

Alfred Schreuder was zaterdagmiddag voor aanvang van Fortuna Sittard - Ajax niet gediend van de vraagstelling van Milan van Dongen. Laatstgenoemde ging volgens de oefenmeester te lang door over of zijn huidige verdedigers wel beschikken over het 'gif' dat een aantal vertrokken spelers in hun spel hadden. Schreuder kiest er tegen Fortuna voor om in de achterhoede te beginnen met Devyne Rensch, Jurriën Timber, Perr Schuurs en Owen Wijndal. Daley Blind schuift door naar het middenveld door de afwezigheid van de geschorste Edson Álvarez.

Van Dongen haalde aan dat Ajax met Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez twee belangrijke krachten is verloren. "Die hadden iets meedogenloos in hun spel. In hoeverre zit dat nu in de spelers die je hebt in de verdediging?", aldus Van Dongen. "We hebben daar nieuwe spelers voor gehaald, maar Calvin (Bassey, red.) heeft vorige week rood gekregen. Maar we weten dat we het ook op een andere manier kunnen invullen. Vandaag doen we dat met Schuurs in het centrum en schuift Blind door omdat Álvarez geschorst is", antwoordt Schreuder.

Alfred Schreuder legt uit waarom hij vandaag Gorter passeert. ? 16.30 uur ?? ESPN 2 #?? #FORAJA pic.twitter.com/JEaco838PA — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2022

"Maar hebben jongens als Wijndal, Blind en Rensch dat?", gaat Van Dongen er op door. "Die hebben ook andere kwaliteiten, maar natuurlijk vraag je dat als coach ook van hun", aldus Schreuder. "En dat geven ze dan?", vraagt Van Dongen. "Jawel, tuurlijk wel. Ik vind het een beetje cynisch wat je nou wil vragen." Van Dongen: "Hoezo cynisch dan?" Schreuder: "Volgens mij begrijp jij mij heel goed. Ik heb daar vorige week iets over gezegd. In fases moeten ze als team beter verdedigen. Het is niet altijd een individu, het gaat erom dat ze de voorzet eruit halen."

Lucca

Voor aanwinst Lorenzo Lucca is er geen basisplaats weggelegd. De Italiaan, die deze week naar Amsterdam werd gehaald en voornamelijk als pinchhitter moet fungeren, begint op de reservebank. "Het is duidelijk dat het nog een jonge jongen is. We wilden er een speler bij met lengte voorin. Als je in de eindfase dingen moet forceren dat we hem kunnen brengen. Maar het is ook een jongen die zich moet ontwikkelen. Het zal niet zo zijn dat hij alleen als invaller gebruikt gaat worden. Huren met een optie tot koop is een hele interessante constructie", aldus Schreuder.