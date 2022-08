Quincy Promes opnieuw trefzeker voor winnend Spartak Moskou

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 16:04 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:11

Quincy Promes is zaterdagmiddag opnieuw belangrijk geweest voor Spartak Moskou. In het competitieduel op bezoek bij hekkensluiter FK Oeral tekende de Nederlander voor de openingstreffer. Uiteindelijk won Spartak Moskou de wedstrijd met 0-2, waardoor het nu met tien punten uit vier wedstrijden koploper is in Rusland.

Promes maakte zijn doelpunt na een klein half uur spelen. Een lange bal van achteruit bereikte Spartak-spits Aleksandr Sobolev, die aan de rechterkant met een fraaie actie zijn tegenstander uitspeelde. Vervolgens gaf hij de bal laag voor op Promes, die rond de penaltystip klaarstond om af te drukken. En dat deed hij met succes: 0-1. Het was voor de vijftigvoudig international alweer zijn vierde doelpunt van dit Premjer-Liga-seizoen, nadat hij vorige week tegen Orenburg (4-1 winst) al twee keer scoorde en ook in de wedstrijd daarvoor tegen Krasnodar (1-4 winst) trefzeker was.

Vlak voor rust kwam Spartak via een snelle combinatie op 0-2, toen opnieuw Sobolov een goede pass verstuurde en deze keer Michail Ignatov koel bleef in de afronding. Bij die stand bleef het ook, waardoor Spartak met drie punten voorsprong op de nummers twee en drie, Zenit St. Petersburg en CSKA Moskou, koploper is in Rusland. Zenit en CSKA hebben echter nog wel een wedstrijd tegoed. Voor Spartak Moskou staat de volgende wedstrijd op zondag 14 augustus op het programma, wanneer het in de vijfde speelronde in eigen huis aantreedt tegen PFK Sotsji.