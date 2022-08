Van Dijk eist negatieve hoofdrol op bij eerste puntverlies van Liverpool

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 15:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:27

Liverpool is het nieuwe Premier League-seizoen zaterdagmiddag begonnen met een gelijkspel tegen Fulham. The Cottagers leken als promovendus op weg naar een verrassende zege, daar Aleksandar Mitrovic Fulham met een dubbelslag tot twee keer toe op voorsprong zette. De ploeg van manager Jürgen Klopp hield uiteindelijk een punt over aan het bezoek op Craven Cottage door doelpunten van invaller Núñez en Mohamed Salah: 2-2.

Klopp koos ervoor om topaankoop Darwin Núñez net als tijdens de strijd om de Community Shield op de bank te posteren. De Uruguayaanse spits maakte toen als invaller het verschil tegen Manchester City (3-1), maar moest opnieuw voorrang verlenen aan Roberto Firmino. Naast Núñez zat ook jongeling Sepp van den Berg op de bank. Virgil van Dijk begon daarentegen wel in de basis en dat gold aan de zijde van Fulham ook voor Kenny Tete, die als rechtsachter fungeerde. Mitrovic was afgelopen seizoen goed voor 43 treffers in de Championship en kreeg tegen Liverpool de kans om zich weer op het hoogste niveau te bewijzen.

De thuisploeg maakte het Liverpool in het eerste bedrijf lastig door continu hoog druk te zetten. Het leidde tot slordig balverlies van the Reds, waar in eerste instantie niet direct van geprofiteerd werd door Fulham. Met ruim een half uur op de klok was de voorsprong voor de ploeg van manager Marco Silva wel een feit. Neeskens Kebano gaf mee aan Tete, die over de rechterflank opstoomde. De back had een voorzet op maat in huis, waardoor Mitrovic bij de tweede paal kon binnen knikken: 1-0. Liverpool hoopte nog voor de rust de stand weer in evenwicht te brengen, echter trof Luis Díaz vanuit een moeilijke hoek de paal.

Liverpool moest direct na rust een flinke tegenvaller incasseren, toen Thiago Alcantara met een hamstringblessure de strijd moest staken. Het was voor Klopp het sein om naast Harvey Elliott ook Núñez binnen de lijnen te brengen. De bezoekers kwamen vervolgens met de schrik vrij nadat Kebano de marge bijna wist te verdubbelen met een schot op de binnenkant van de paal. Gedurende de tweede helft slaagde Liverpool er steeds vaker in om Fulham terug in het eigen zestienmetergebied te drukken. Het was Núñez die uiteindelijk andermaal zijn waarde bewees als nieuwe aankoop. Waar hij eerst nog achter zijn standbeen op doelman Marek Rodák stuitte, was hij luttele minuten later op dezelfde wijze op aangeven van Mohamed Salah wel trefzeker: 1-1.

Liverpool leek direct door te kunnen drukken, maar door Virgil van Dijk moest Liverpool weer helemaal opnieuw beginnen. De centrumverdediger tikte Mitrovic aan, waarna scheidsrechter Andrew Madley de bal op de penaltystip legde. De Servische doelpuntenmachine faalde oog in oog met Fabinho niet: 2-1. De bezoekers brachten de stand tien minuten voor tijd toch weer in evenwicht nadat Salah de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten kreeg en simpel kon binnenschuiven. Diep in blessuretijd was Liverpool zelfs nog dicht bij de volle buit via Jordan Henderson, die met een afstandsschot de lat trof.