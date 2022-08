‘LaLiga houdt voet bij stuk: Barça kijkt weer naar Frenkie de Jong’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 15:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:03

Barcelona kan zijn aanwinsten nog altijd niet inschrijven voor LaLiga. Volgens de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo vindt het bestuur van de Spaanse voetbalcompetitie dat de Catalanen nog niet aan alle financiële regels voldoen. LaLiga zou Barcelona daarom hebben meegedeeld dat de club eerst nog één of meerdere spelers moet verkopen.

Barcelona versterkte zich deze zomer met Raphinha (58 miljoen euro), Jules Koundé (vijftig miljoen euro), Robert Lewandowski (45 miljoen euro) en de transfervrije Franck Kessié en Andreas Christensen, die overkwamen van respectievelijk AC Milan en Chelsea. Daarnaast verlengden Sergi Roberto en Ousmane Dembélé onlangs hun contract, waardoor ook zij als nieuwe spelers worden gezien. Om al deze spelers mee te laten doen in de Spaanse competitie, moeten ze worden ingeschreven. Maar om ervoor te zorgen dat die inschrijvingen voltooid worden, moet Barça volgens LaLiga eerst de financiële huishouding op orde hebben.

Barcelona heeft deze zomer al een deel van de aandelen in Barça Studios verkocht en verschillende spelers om een salarisverlaging gevraagd. Zo gaf voorzitter Joan Laporta in een interview met The New York Times deze week nog toe dat hij graag zou zien dat Frenkie de Jong salaris inlevert. Daarnaast zouden volgens Spaanse media ook Sergio Busquets en Gerard Piqué zijn gevraagd afstand te doen van een deel van hun salaris.

Behalve hopen op salarisverlaging zou het voor Barcelona ook een uitkomst zijn als het spelers kan verkopen. Daarbij wordt de naam van De Jong al weken genoemd, maar ook Martin Braithwaite en Samuel Umtiti zouden mogen vertrekken. Daarnaast noemt Mundo Deportivo de naam van Memphis Depay, die volgens Fabrizio Romano afgelopen week zijn advocaten heeft ingeschakeld om te onderhandelen over de voorwaarden van een eventueel vertrek bij de Spaanse club. Ondertussen wordt het voor Barcelona een race tegen de klok om iedereen beschikbaar te hebben voor de eerste competitiewedstrijd tegen Rayo Vallecano, want die is al op 13 augustus.