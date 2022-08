Leicester City wijst opnieuw torenhoog bod van Chelsea af

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 14:25 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:43

Chelsea blijft hopen dat het verdediger Wesley Fofana deze zomer kan overnemen van Leicester City. De Londenaren hebben vrijdag volgens Fabrizio Romano een bod van ruim zeventig miljoen pond uitgebracht op de 21-jarige Fransman, wat neerkomt op meer dan 83 miljoen euro. Leicester heeft dat bod echter afgewezen, maar volgens Romano komt Chelsea snel terug met een nieuw bod. Zelf heeft Fofana aangegeven graag een overstap te maken.

Donderdag meldde Romano al dat Chelsea een eerste bod had uitgebracht op Fofana. Dat zou gaan om ruim 71 miljoen euro. Leicester gaf toen echter aan dat de Frans jeugdinternational (vijf interlands voor Jong Frankrijk) niet te koop is. Eerder meldde The Athletic dat Fofana wel te koop is, maar the Foxes pas akkoord gaan met een bedrag van 95 miljoen euro. Fofana staat nog tot medio 2027 onder contract in Leicester.

Chelsea have submitted a fresh proposal for Wesley Fofana on Friday in excess of £70m. Leicester have turned down the proposal, Rodgers also insists he's not for sale. ???? #CFC ...but Chelsea are determined to try again for Fofana. The player would be 100% keen on the move. pic.twitter.com/u8ccvb9p4D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2022

Leicester City nam Fofana in 2020 over van AS Saint-Étienne. Sindsdien speelde hij vijftig duels (één doelpunt) voor de ploeg van trainer Brendan Rodgers. Afgelopen jaargang miste Fofana een groot deel van de duels van zijn ploeg door een kuitbeenbreuk, die hij opliep in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Villarreal. Toen de centrale verdediger in maart weer hersteld was van zijn blessure, stond hij grotendeels in de basis. Mocht Fofana inderdaad naar Chelsea vertrekken, dan raakt Leicester dus opnieuw een basiskracht kwijt, nadat doelman Kasper Schmeichel eerder deze week al de overstap naar OGC Nice maakte.

Chelsea zag deze zomer de nodige centrale verdedigers vertrekken. Zo verhuisden Antonio Rüdiger en Andreas Christensen allebei transfervrij naar respectievelijk Real Madrid en Barcelona, terwijl ook oud-Vitessenaren Matt Miazga (naar Cincinnati) en Jake Clark-Salter (naar Queens Park Rangers) afscheid namen van de nummer drie van het afgelopen Premier League-seizoen. Daarentegen versterkte de ploeg van trainer Thomas Tuchel zich deze transferperiode met Kalidou Koulibaly, die voor 38 miljoen werd overgenomen van Napoli. Chelsea begint het nieuwe Premier League-seizoen zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Everton, terwijl Leicester City zondagmiddag Brentford ontvangt.