Malmö-aanvaller moest verstek laten gaan op eigen bruiloft door transfer

Mohamed Buya Turay heeft onlangs zijn eigen bruiloft gemist vanwege zijn transfer naar Malmö FF. Zijn overgang van het Chinese Henan Songshan Longmen werd op 22 juli door Malmö aangekondigd, terwijl de bruiloft van de aanvaller een dag later in Sierra Leone plaatsvond.

Malmö wilde dat Buya Turay eerder aansloot bij de selectie van trainer Andreas Georgson en omdat de 27-jarige spits niet op twee plaatsen tegelijk kon zijn, liet hij zich tijdens de huwelijksceremonie vertegenwoordigen door zijn broer. Buya Turay plaatste weliswaar drie foto's van hemzelf en zijn vrouw op zijn Twitter-account, maar bevestigde dat die foto's vóór de daadwerkelijke ceremonie waren genomen.

Sinds hij officieel zijn jawoord heeft gegegeven, is Buya Turay nog niet bij zijn vrouw geweest. Het tweetal hoopt later dit jaar op huwelijksreis te gaan. “We zijn op 21 juli in Sierra Leone getrouwd”, vertelt Buya Turay tegenover Aftonbladet. “Maar ik was er niet bij omdat Malmö me vroeg eerder hierheen te komen. We hebben de foto's van tevoren gemaakt. Dus het lijkt alsof ik er was, maar ik was er niet. Mijn broer moest me vertegenwoordigen op de bruiloft zelf.”

Buya Turay speelde de afgelopen twee seizoenen in de Chinese Super League voor Hebei China Fortune en Henan Songshan Longmen, maar heeft al ervaring met het spelen in de hoogste Zweedse competitie. Hij won in 2019 de Allsvenskan, toen hij werd uitgeleend aan Djurgårdens IF, waar hij zich ook kroonde tot topscorer van de competitie met vijftien goals. Buya Turay maakte donderdag zijn debuut voor Malmö in de Europa League, hij kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen tijdens een 3-0 zege op Dudelange.